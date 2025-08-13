Μια μαθήτρια λυκείου, η οποία υπέστη επίθεση από τον προπονητή της που τραβούσε βίαια τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος στη Νέα Υόρκη, κατέθεσε μήνυση, καταγγέλλοντας επίθεση και μοτίβο καταχρηστικής συμπεριφοράς.

Ο Τζιμ Ζούλο, 81 ετών, απολύθηκε άμεσα από τη θέση του προπονητή της ομάδας μπάσκετ κοριτσιών του Northville High School τον Μάρτιο, μετά την προβολή βίντεο όπου εμφανίζεται σε έξαλλη κατάσταση να τραβά τα μαλλιά παίκτριας, λίγα μόλις λεπτά μετά την ήττα της ομάδας στον τελικό πρωταθλήματος.

Τη Δευτέρα, η μαθήτρια της τελευταίας τάξης, Χέιλι Μονρό, κατέθεσε μήνυση κατά του Ζούλο και της Διεύθυνσης Σχολείων Northville Central, σύμφωνα με το Daily Gazette.

Η Μονρό καταγγέλλει όχι μόνο την επιθετική και εκφοβιστική συμπεριφορά του Ζούλο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και ένα ανησυχητικό μοτίβο παρόμοιας συμπεριφοράς, για το οποίο ισχυρίζεται ότι η σχολική διοίκηση γνώριζε πλήρως.

Η μήνυση αναφέρεται πρώτα στο βίαιο περιστατικό, το οποίο έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εθνική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Ζούλο εξοργίστηκε μετά την ήττα της ομάδας με 43-37 στον τελικό Class D του Πρωταθλήματος Πολιτείας Νέας Υόρκης στις 21 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της έξαψής του, ο προπονητής φέρεται να ξέσπασε φωνάζοντας στη Μονρό πριν της τραβήξει βίαια τα μαλλιά μπροστά στις έκπληκτες συμπαίκτριες και τους θεατές.

Η μήνυση αναφέρει ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, υποστηρίζοντας ότι ο Ζούλο έχει «φήμη και ιστορικό ακατάλληλης, επιθετικής και επικίνδυνης συμπεριφοράς» απέναντι στα νεαρά μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της Μονρό.

Πιο συγκεκριμένα, είχε «μακρά ιστορία τόσο σωματικής όσο και ψυχολογικής κακοποίησης μαθητών εντός και εκτός του Northville Central School District», σύμφωνα με τη μήνυση.

Η μήνυση επισημαίνει επίσης ότι η σχολική διοίκηση είχε ήδη ενημερωθεί για την τάση του Ζούλο να εκρήγνυται σε επιθετικά επεισόδια, εστιάζοντας ειδικά στα κορίτσια της ομάδας του. Παρά τη γνώση αυτή, το σχολείο φέρεται να απέτυχε να λάβει κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τους μαθητές, σύμφωνα με το CBS 6 Albany News.

Η μήνυση, που κατατέθηκε από τους δικηγόρους της Μονρό από την Anderson, Moschetti & Taffany, PLLC, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ζητά μη προσδιορισμένο ποσό αποζημίωσης, σύμφωνα με το Daily Gazette.

Ωστόσο, αναφέρει ότι η Μονρό ζητά αποζημίωση για «τραυματισμούς, έξοδα και ζημίες» που προκλήθηκαν από την επίθεση του Μαρτίου.

Η νομική ομάδα της Μονρό υποστηρίζει ότι οι απαράδεκτες ενέργειες του προπονητή, καταγεγραμμένες σε βίντεο, ήταν αποτέλεσμα αμέλειας της σχολικής διοίκησης, η οποία συνέβαλε στους τραυματισμούς της έφηβης.

Η Μονρό υπέστη επίσης «σημαντική βλάβη και οικονομική απώλεια» λόγω του περιστατικού.