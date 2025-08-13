Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους είναι προγραμματισμένο αργότερα σήμερα να έχει βιντεοδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Κερδίζουμε σε όλα», ισχυρίζεται ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, Truth Social, υπερασπίζεται τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στοχοποιεί τους δημοσιογράφους που, κατά τον Τραμπ, λένε πως: «Ακόμα και αν η συνάντηση γίνεται σε αμερικανικό έδαφος, ο Πούτιν έχει ήδη νικήσει».

«Τι σημαίνει αυτό;» αναρωτιέται ο Τραμπ.

«Κερδίζουμε σε ΟΛΑ. Τα Fake News δουλεύουν υπερωρίες», γράφει. «Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί κερδίζουμε σε όλα!!!»