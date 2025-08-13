Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Βερολίνο για τη διάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τον ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspline.

Ο Ζελένσκι θα μετάσχει σε συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, δήλωσε στο AFP πηγή στους κόλπους της ουκρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, όπως και με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενόψει της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να πιέσουν τη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας, πριν διεξαγάγει συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να δώσουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Δήλωση υπέγραψαν 26 από τους 27 της ΕΕ: Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν διά της βίας

Την ίδια ώρα, ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν διά της βίας, όπως μετέδωσε το BBC.

Σε δήλωση που υπέγραψαν 26 από τους 27 ηγέτες της ΕΕ, τονίζεται ότι οι αρχές της «εδαφικής ακεραιότητας» πρέπει να γίνονται σεβαστές και ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας».

Απουσίαζε από τους υπογράφοντες ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να μπλοκάρει τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μακρά ιστορία αλλαγών συνόρων μέσω αιματηρών πολέμων και ανησυχούν έντονα για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιτρέψουν κάτι τέτοιο στην Ουκρανία.