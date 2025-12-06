Ένα σοκαριστικό περιστατικό συγκλονίζει τη Νότια Αφρική, καθώς ένοπλοι πραγματοποίησαν επίθεση σε ξενώνα κοντά στην Πρετόρια, αφήνοντας πίσω τους 11 νεκρούς – ανάμεσά τους και ένα παιδί μόλις τριών ετών, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άτομα πυροβολήθηκαν» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Άθλεντα Ματέ, διευκρινίζοντας πως 14 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Θύματα της επίθεσης ήταν επίσης ένας 12χρονος και ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δέκα από τους νεκρούς εντοπίστηκαν επί τόπου, στην περιοχή Σολβίλ περίπου 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πρετόρια, ενώ ένα ακόμη άτομο κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων του.

DEVELOPING | Eleven people were killed and 14 others injured in Saulsville, Pretoria. SAPS spokesperson Brigadier Athlenda Mathe confirmed that one of the deceased is a three-year-old child. SABC News Reporter Calvin Dludla has the latest updates. pic.twitter.com/5yuOd5bxr3 — SABC News (@SABCNews) December 6, 2025

Η επίθεση σημειώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), όταν τρεις δράστες μπήκαν στο κτίριο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 6 το πρωί.

Μέχρι τώρα το κίνητρο παραμένει άγνωστο και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Η Νότια Αφρική, παρότι αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της ηπείρου, αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα εγκληματικότητας και ισχυρών κυκλωμάτων διαφθοράς, με πολλούς πολίτες να κατέχουν άδειες οπλοκατοχής για αυτοπροστασία.

Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, περίπου 63 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στη χώρα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.