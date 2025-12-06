Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron βρίσκεται το Ευύδριο Φαρσάλων που «κόπηκε» στη μέση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Οι Αρχές απαγόρευσαν τη χρήση της γέφυρας που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι ανάστατοι. Την ώρα που η βροχή συνεχίζεται επισημαίνουν ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, όπως ο καθαρισμός της κοίτης του Ενιπέα.

«Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν»

«Στα ίδια έργα θεατές, ξανά τα ίδια, πάλι πλημμύρα. Έργο δεν έχουν κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, ούτε την κοίτη του ποταμού δεν έχουν καθαρίσει. Έκαναν έναν αντλιοστάσιο και ούτε αυτό δουλεύει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε τρεις και λίγο» σημειώνει κάτοικος.

Τα ξημερώματα, σήμερα, Σάββατο 6/12 λόγω της υπερχείλισης, εστάλη μήνυμα του 112 με το οποίο ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση των κατοίκων της Υπέρειας προς την πόλη των Φαρσάλων για λόγους ασφαλείας, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού απειλεί άμεσα την περιοχή.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, θέτοντας και αυτές τις κοινότητες σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται πιστά με τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Η Υπέρεια έχει δεχθεί αλλεπάλληλα και σφοδρά πλήγματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό Ιανό, με τις μνήμες από τις καταστροφές να παραμένουν νωπές στην τοπική κοινωνία.