Νέα δεδομένα από Βρετανούς ερευνητές υποδεικνύουν ότι οι αλλαγές στο σχήμα των γλουτών ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη ευθραυστότητας, καθιστικής ζωής και αυξημένου κινδύνου για διαβήτη. Η ομάδα εστιάζει ιδιαίτερα στον μείζονα γλουτιαίο, τον μεγαλύτερο μυ της περιοχής, ο οποίος φαίνεται να αντικατοπτρίζει βασικές μεταβολικές και ηλικιακές διαφοροποιήσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συρρίκνωση ή η φλεγμονή του μείζονος γλουτιαίου μπορεί να υποδεικνύει μειωμένη μυϊκή μάζα, μεγαλύτερη εναπόθεση λίπους και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές διαφέρουν αισθητά μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που επικεντρώθηκαν κυρίως στο συνολικό μέγεθος ή το ποσοστό λίπους, χρησιμοποιήσαμε τρισδιάστατη χαρτογράφηση σχήματος για να εντοπίσουμε ακριβώς πού και πώς αλλάζει ο μυς. Αυτό μας έδωσε μια πολύ πιο λεπτομερή εικόνα», εξηγεί η συν-συγγραφέας Marjola Thanaj, ανώτερη ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο για τη Βέλτιστη Υγεία του Πανεπιστημίου του Westminster στο Λονδίνο.

Τα ευρήματα της ομάδας θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα στο Σικάγο, στο ετήσιο συνέδριο της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής (RSNA).

61.000 μαγνητικές τομογραφίες και 86 μεταβλητές

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση περισσότερων από 61.000 μαγνητικών τομογραφιών από τη βάση δεδομένων UK Biobank, η οποία παρέχει εκτεταμένες πληροφορίες για τις φυσικές μετρήσεις, το ιατρικό ιστορικό και τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων. Συνολικά αξιολογήθηκαν 86 διαφορετικές μεταβλητές, επιτρέποντας στους ερευνητές να εντοπίσουν συσχετίσεις ανάμεσα στις αλλαγές του μυϊκού σχήματος και παραμέτρους υγείας.

Όπως ανέφερε η Dr. Thanaj σε δελτίο τύπου της RSNA, «άτομα με καλύτερη φυσική κατάσταση (όπως προκύπτει από την έντονη σωματική δραστηριότητα και τη δύναμη λαβής) εμφάνισαν μεγαλύτερο σχήμα στον μείζονα γλουτιαίο. Αντίθετα, η γήρανση, η ευθραυστότητα και ο αυξημένος χρόνος καθιστικής ζωής συνδέονται με λέπτυνση των μυών».

Έντονες διαφορές ανάμεσα στα φύλα

Η μελέτη καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες που χαρακτηρίστηκαν ως εύθραυστοι εμφάνισαν μεγαλύτερη λέπτυνση του μείζονος γλουτιαίου σε σχέση με τις εύθραυστες γυναίκες.

Στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 καταγράφηκαν επίσης αξιοσημείωτες διαφορές: οι άνδρες παρουσίασαν έντονη μυϊκή λέπτυνση, ενώ οι γυναίκες εμφάνισαν διευρυμένη μυϊκή μάζα στην περιοχή των γλουτών, πιθανότατα λόγω αυξημένης διείσδυσης λίπους στους ιστούς.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι το σχήμα των γλουτών, περισσότερο από το συνολικό μέγεθος, αντανακλά σημαντικές μεταβολικές αλλαγές στον οργανισμό. Παράλληλα, οι διαφορές μεταξύ των φύλων δείχνουν ότι οι ασθένειες μπορεί να επηρεάζουν διαφορετικά τις βιολογικές αποκρίσεις ανδρών και γυναικών, όπως εξηγεί η Dr. Thanaj, ένα στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για τον διαβήτη τύπου 2.

Ο μείζων γλουτιαίος ως δείκτης μεταβολικής υγείας

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Louise Thomas, καθηγήτρια μεταβολικής απεικόνισης στο Πανεπιστήμιο του Westminster, σημειώνει ότι ο μείζων γλουτιαίος, ως ένας από τους μεγαλύτερους μύες του ανθρώπινου σώματος, πιθανώς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταβολική ισορροπία.

Προκαταρκτικά συμπεράσματα

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ιατρικό συνέδριο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα συμπεράσματα θεωρούνται προκαταρκτικά, μέχρι να δημοσιευτούν σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομότιμους.