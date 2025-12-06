«Οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος» προς μια συμφωνία ειρήνης θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συνοψίζοντας τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα, οι οποίες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους σήμερα.

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν πως οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά σε διαρκή ειρήνη, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», αναφέρει ανακοίνωση που δόθηκε μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας συναντήσεων στις ΗΠΑ, στις οποίες έλαβαν μέρος ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν «το πλαίσιο διευθετήσεων ασφαλείας» και «τις απαραίτητες αποτρεπτικές δυνατότητες» ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη», σημείωσε η αμερικανική διπλωματία.

Σε δημοσίευσή του, ο Ουκρανός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας ανέφερε πως «σήμερα η ομάδα είχε την 6η συνάντησή της τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Ο Υπουργός Ούμεροφ τόνισε ότι κύριος στόχος της Ουκρανίας παραμένει η διασφάλιση μιας διευθέτησης που θα προστατεύει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας, θα εγγυάται την ασφάλεια των Ουκρανών και θα προσφέρει σταθερές βάσεις για ένα ευημερούν δημοκρατικό μέλλον.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης αμερικανικής συνάντησης με τους Ρώσους και τα πιθανά βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί συμφώνησαν επίσης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας και ανέλυσαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διασφάλιση μιας μακροχρόνιας ειρήνης.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και η μελλοντική ατζέντα για την ευημερία, η οποία περιλαμβάνει τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, κοινές οικονομικές πρωτοβουλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας και μακροπρόθεσμα έργα ανάκαμψης.

Τα αμερικανικά και τα ουκρανικά μέρη επισήμαναν ότι η λήξη του πολέμου και η εφαρμογή αξιόπιστων βημάτων για κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση είναι κρίσιμα για την αποτροπή νέας επιθετικότητας, καθώς και για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, το οποίο στοχεύει να καταστήσει τη χώρα ισχυρότερη και πιο ευημερούσα από ό,τι πριν από τον πόλεμο.