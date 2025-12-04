Η αποτυχία των συνομιλιών για την ειρήνη μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, εντάσσεται σε ένα πλέον καθιερωμένο μοτίβο αδιεξόδων σχετικά με την Ουκρανία κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ωστόσο, η δυναμική που οδήγησε σε αυτές τις συνομιλίες φαίνεται να εδραιώνεται ακόμα περισσότερο. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας που καθοδηγούν τη διαδικασία παραμένουν αμετάβλητα, ενώ η σύγκρουση στο έδαφος εντείνεται. Η έλλειψη προόδου αυτήν την εβδομάδα σημαίνει ότι θα υπάρξει σύντομα μια νέα προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου και πιθανώς ακόμα μία μετά από αυτή, μέχρι να επιτευχθεί κάποια συμφωνία υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ που θα σταματά τη σύγκρουση με όρους που ευνοούν κατά βάση τη Ρωσία.

Ο γεωπολιτικός «αλγόριθμος» που καθοδηγεί αυτή την προσπάθεια είναι πολύ συνεπής για να αγνοηθεί. Επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο μέσα σε μία ημέρα, κάτι που φυσικά δεν ήταν ρεαλιστικό. Όμως από τις 12 Φεβρουαρίου, όταν ο Τραμπ μίλησε για πρώτη φορά απευθείας με τον Πούτιν για την Ουκρανία, η πρόθεση και η προσέγγιση δεν έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει λόγος να πιστέψει κανείς ότι θα αλλάξουν τώρα. Αντιθέτως, το αδιέξοδο της Τρίτης μπορεί να τους ωθήσει ξανά σε νέες προσπάθειες.

Η εσωτερική λογική των αλληλεπιδράσεων που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο είναι πλέον γνώριμη. Ο Τραμπ αρνείται να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία. Αντ’ αυτού, προσπαθεί να επιτύχει διμερή συμφωνία με τον Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο σε βάρος των εδαφών της Ουκρανίας. Η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία και σημειώνει προοδευτική πρόοδο στο πεδίο της μάχης. Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της κινητοποιούνται για να αμφισβητήσουν κάθε αναδυόμενη συμφωνία υπέρ της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ αναπροσαρμόζουν τα σχέδιά τους λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις. Γίνονται συνομιλίες. Ο Πούτιν απορρίπτει τη συμφωνία. Ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά και η διπλωματία παραμένει ενεργή.

Τα δυο πιθανά σενάρια

Καθώς αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται, θα συμβούν δύο πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τον Guardian. Είτε η διαδικασία θα αναγνωριστεί ως αναποτελεσματική, είτε κάποιο στοιχείο της θα αλλάξει, ώστε να καταστεί πιο πιθανό ένα αποτέλεσμα. Η πρώτη επιλογή, η εγκατάλειψη της διαδικασίας, είναι πιθανή, αλλά θα σηματοδοτούσε ταπείνωση για τον Τραμπ. Παράλληλα, θα σήμαινε ότι ο πόλεμος θα εντεινόταν και θα γινόταν πιο θανατηφόρος, καταστροφικός και ανασταλτικός. Οι πιέσεις για τερματισμό του θα επανέρχονταν, οδηγώντας σε νέα προσπάθεια των ΗΠΑ για διπλωματική παρέμβαση, αλλά από πιο αδύναμη θέση από τη σημερινή.

Η δεύτερη επιλογή, η αλλαγή ή η παράκαμψη κάποιου στοιχείου της διαδικασίας, φαίνεται πιο πιθανή. Αυτό θέτει το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη στο στόχαστρο της Μόσχας και ταυτόχρονα, των ΗΠΑ. Εξηγεί γιατί το Κρεμλίνο υπαινίχθηκε χθες ότι υπάρχουν ακόμη συμφωνίες που αξίζει να γίνουν, συμφωνίες δηλαδή, μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, από τις οποίες η Ευρώπη αποκλείεται. Ο Πούτιν δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής: θεωρεί την Ευρώπη το αδύναμο σημείο του Τραμπ. «Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική κυβέρνηση να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε πριν από τις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ αυτήν την εβδομάδα. «Είναι υπέρ του πολέμου», πρόσθεσε λίγο αργότερα. «Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει την Ευρώπη, αλλά, αν η Ευρώπη ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι άμεσα», ανέφερε.

Ορισμένα από αυτά είναι υπερβολές, αλλά η βασική παρατήρηση του Πούτιν είναι σωστή. Η Ευρώπη – πιο συγκεκριμένα το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ–, καταφέρνει πράγματι να εμποδίζει τον Τραμπ από το να κάνει τη συμφωνία που επιθυμεί με τον Πούτιν. Η αφοσίωση των συμμάχων του ΝΑΤΟ σε αυτό το έργο δεν έχει αναγνωριστεί ευρέως, από φόβο μήπως προκαλέσει τον Τραμπ, αλλά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Η προσπάθεια ήταν έντονη από τη στιγμή που ο Τραμπ και ο Τζέι Ντ. Βανς κατηγόρησαν δημόσια τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Φεβρουαρίου και ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχής.

Η δύναμη που δεν διαθέτει η Ευρώπη

Η λεγόμενη «συμμαχία των πρόθυμων» έχει τη δύναμη να πλήξει τα σχέδια ΗΠΑ-Ρωσίας, αλλά δεν έχει την ισχύ να τα καθορίσει πλήρως. Η συμμαχία περιλαμβάνει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τον Καναδά, που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν υλική υποστήριξη στη μεταπολεμική Ουκρανία. Οι στόχοι τους υλοποιούνται ad hoc και εν μέρει εντός ΝΑΤΟ, όπως στη χθεσινή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, από την οποία απουσίαζε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η ευρωπαϊκή κινητοποίηση για την Ουκρανία έχει επανειλημμένα καταφέρει να αντισταθεί στον Τραμπ και τον Πούτιν. Το πέτυχε και αυτήν την εβδομάδα, όταν το σχέδιο Γουίτκοφ τροποποιήθηκε πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν. Η υποστήριξη του Ζελένσκι ήταν βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας από την καταστροφική επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζελένσκι συμβουλεύεται και καθοδηγείται εντατικά από τους συμμάχους του σχεδόν σε κάθε βήμα. Αν αποκτούσαμε πρόσβαση σε αρχεία των μηνυμάτων, σημειώσεων, συναντήσεων και μετακινήσεών του, πιθανότατα θα διαπιστώναμε ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κιρ Στάρμερ, Τζόναθαν Πάουελ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.

Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί και δεν θα συνεχιστεί επ’ αόριστον. Το βασικό πρόβλημα για την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι ότι η ανισορροπία ισχύος του 21ου αιώνα στρέφεται εναντίον τους. Σε αυτήν τη νέα ανισορροπία, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν διαθέτουν αρκετά όπλα, ισχύ ή πλούτο για να επιβάλλουν μια εναλλακτική ειρηνευτική συμφωνία που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να αποδεχτούν σοβαρά. Η ιδέα της Δύσης μετά τον πόλεμο μπορεί να μην έχει πεθάνει, αλλά βρίσκεται σε «εντατική φροντίδα». Ευρωπαίοι και ορισμένοι Αμερικανοί «χειρουργοί» δίνουν μάχη με όλες τους τις δεξιότητες για να την κρατήσουν ζωντανή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ο Τραμπ θα μπορούσε πολύ εύκολα να διακόψει τη διαδικασία αύριο.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο κίνδυνος ρωσικών στρατευμάτων στους δρόμους του Λονδίνου θα παρέμενε απομακρυσμένος, αλλά η απειλή για τον κύριο δρόμο του Κιέβου, Χρεσάτζικ, θα αυξανόταν αναμφίβολα. Αν η ουκρανική κυβέρνηση, υπό τον Ζελένσκι ή όχι, συνέχιζε να λειτουργεί αποτελεσματικά και να κερδίζει οικονομική και στρατιωτική στήριξη από διεθνείς εταίρους για την ανοικοδόμηση, πολλά θα εξαρτιόνταν από το αν τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Δύσης, αξίας 253 δισ. λιρών, θα κατέληγαν στο Κίεβο ή πίσω στη Μόσχα.

Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποδειχτεί η λύση του χθες για την απειλή του αύριο

Σε κάθε περίπτωση, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποδειχτεί η λύση του χθες για την απειλή του αύριο. Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα διατηρούσαν τα όπλα και τις ένοπλες δυνάμεις τους, τη δέσμευσή τους για ανεξάρτητη Ουκρανία και τις κοινές αξίες τους. Παράλληλα, θα διέθεταν αυτό που ο Λονδρέζος ιστορικός, Γεώργιος Βαρουχάκης, συγγραφέας του βιβλίου «Η Δύση: Η Ιστορία μιας Ιδέας», αποκαλεί την «ικανότητα αυτοκριτικής και αυτοδιόρθωσης». Ωστόσο, η στρατηγική αυτοδιόρθωση που απαιτείται από την Ευρώπη χωρίς πλήρως δεσμευμένο αμερικανικό εταίρο θα ήταν επίπονη και θα είχε κόστος που λίγες ευρωπαϊκές χώρες και ψηφοφόροι θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν.

Δεν έχει ακόμη αποδειχτεί ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ έχουν φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή, όπου θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ουκρανία από τη μία και τη Ρωσία από την άλλη. Ωστόσο, η στιγμή αυτή πλησιάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από το 1945. Η επικείμενη τραγωδία είναι ότι η ιστορία έχει αναθέσει στην Ευρώπη έναν ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας, που τελικά δεν μπορεί να εκπληρώσει σε βαθμό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.