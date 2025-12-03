Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που παραχώρησε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Ο Ρούτε ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών της Συμμαχίας έχουν ήδη δεσμευτεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία μέσω του Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL).

«Έχουμε ήδη δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Ρούτε. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, οι οποίες αποτελούν τους πρώτους εταίρους του ΝΑΤΟ που συνεισφέρουν στο PURL. Η συνολική δέσμευση από συμμάχους και εταίρους ξεπερνά πλέον τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απάντηση στην απειλή πολέμου του Πούτιν

Ο Μαρκ Ρούτε χρησιμοποίησε την εναρκτήρια δήλωσή του για να απαντήσει στις πολεμοχαρείς δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι, παρότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη, θα ήταν «έτοιμη για πόλεμο».

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ τόνισε τη φύση της Συμμαχίας:

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία». Ωστόσο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, δηλώνοντας: «Αλλά μην αυταπατάστε, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το 1 δισεκατομμύριο των λαών μας και να διασφαλίσουμε την επικράτειά μας».

Συνεχής πίεση στη Ρωσία: Όπλα και οικονομικές κυρώσεις

Ο Μαρκ Ρούτε δέχθηκε σειρά ερωτήσεων για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει τη διαδικασία, κρίνοντας ότι δεν θα ήταν εποικοδομητικό. Αντ’ αυτού, εστίασε στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προς τη διαπραγμάτευση, ο Ρούτε ήταν σαφής: «Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Αυτή η πίεση περιλαμβάνει την απρόσκοπτη ροή όπλων προς την Ουκρανία και τη συνέχιση των οικονομικών κυρώσεων. Στόχος είναι ο Πούτιν να αντιληφθεί ότι «δεν υπάρχει διέξοδος και θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς», ανεξάρτητα από το αν η ειρηνευτική διαδικασία θα οδηγήσει άμεσα σε επιτυχή κατάληξη.

Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας απάντησε σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη βοήθεια στην Ουκρανία. Ανέφερε ότι η συζήτηση αυτή διεξάγεται κυρίως εντός της ΕΕ, αλλά υπογράμμισε ότι «αν αυτό δεν συμβεί, πρέπει να βρούμε τα χρήματα με άλλον τρόπο». Εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ηγεσία της ΕΕ για την καθοδήγηση της συζήτησης.

«Πρέπει να αντιδράσουμε»: Η αύξηση των αμυντικών δαπανών

Σχολιάζοντας την αύξηση των ρωσικών αμυντικών δαπανών – οι οποίες φτάνουν πλέον το 40% του κρατικού προϋπολογισμού – ο Μαρκ Ρούτε τόνισε την ανάγκη για αντίδραση από τη Συμμαχία.

Αυτή η αντίδραση περιλαμβάνει τη δέσμευση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% για τα μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και τη διασφάλιση ότι η αμυντική βιομηχανία μπορεί να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες παραγωγής.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις «θρασύτατες επιθέσεις» που αποδίδονται στη Ρωσία, όπως η έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή (γεγονός που ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς»), ο Ρούτε δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απερίσκεπτες και εντελώς απαράδεκτες». Προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ «θα δράσει με τρόπο της δικής μας επιλογής και θα το νιώσουν».