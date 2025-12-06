Με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή 5/12 τα ξημερώματα δύο 18χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εισήλθαν σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων και αφαίρεσαν αντικείμενα από τρεις αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ακόμη επτά, στην προσπάθειά τους να τις παραβιάσουν.

Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ένα κατσαβίδι. Τα κλοπιμαία θα αποδοθούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.