Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το απόγευμα (17:00) τον ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Super League, με το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να γεμίσει ασφυκτικά.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε γνωστό ότι έχουν απομείνει λιγότερα από 800 εισιτήρια για τη σημερινή αναμέτρηση, γεγονός που φανερώνει ότι ο σύλλογος οδεύει προς ακόμη ένα sold out – το 20ό μέσα στο 2025, έπειτα από τα 19 που έχουν ήδη προηγηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έχει πλέον περάσει, διευκολύνοντας τους φιλάθλους να σπεύσουν να εξασφαλίσουν μια θέση στο γήπεδο, καθώς πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πριν ολοκληρωθεί το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι «εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiacos.org έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα».