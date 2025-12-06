ΠΑΟ για παίκτη της ΑΕΚ

Επιστροφή με ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague και επιστροφή παράλληλα και στα μεταγραφικά σενάρια. Ήμουν στο ΟΑΚΑ για να δω το παιχνίδι με τη Βαλένθια και μιλούσα με ανθρώπους των «πράσινων», οι οποίοι βέβαια δεν είπαν το παραμικρό για τα μεταγραφικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι «πράσινοι» δεν θα αποκτήσουν παίκτη. Ο Γιούρτσεβεν, άλλωστε, δεν πρόκειται να βγάλει τη σεζόν στον Παναθηναϊκό, μένει μέχρι να βρεθεί ακόμη ένας σέντερ και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο να αποκτηθεί παίκτης από ελληνική ομάδα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, φήμες για τον Σίλβα της ΑΕΚ, ο οποίος εντυπωσιάζει σε πρωτάθλημα και BCL. Ίδωμεν…

Ματιές στο Βελιγράδι

Μεταγραφή φυσικά θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός αλλά στις θέσεις των γκαρντ και στα υπόψιν είναι και παίκτης της Παρτίζαν. Οι Σέρβοι έχουν γίνει άνω-κάτω μετά την παραίτηση Ομπράντοβιτς, οι οπαδοί είναι έξαλλοι με τους παίκτες, κάποιοι εξ αυτών σκέφτονται την αποχώρησή τους λόγω του κλίματος που έχει δημιουργηθεί και οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ο Ουάσινγκτον, για παράδειγμα, είναι παίκτης που θα υποδέχονταν με… ανοιχτές αγκάλες στον Πειραιά, αν υπήρχε η δυνατότητα απόκτησή τους. Και στο λιμάνι, είναι η αλήθεια, ψάχνονται…

Ανησυχία Νίκολιτς

Σε αναμμένα κάρβουνα, από ό,τι μαθαίνω, είναι ο Νίκολιτς ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Και κάνει καλά. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν 7 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 8 παιχνίδια, έχουν βρει ρυθμό, έχουν ψυχολογία και γενικά έχουν όλες τις προϋποθέσεις για… γκέλα. Στην Ένωση το συνηθίζουν να ξενερώνουν τον κόσμο τους σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις και ο Σέρβος προπονητής το έχει ψάξει, όπως φαίνεται, το θέμα και ξέρει τις κακές συνήθειες της ομάδας του. Γι’ αυτό και όλες αυτές τις ημέρες… πιπιλάει το μυαλό των παικτών του για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες. Ο Νίκολιτς αντιμετωπίζει αυτό το ματς σαν το πιο δύσκολο που έχει δώσει μέχρι τώρα η ομάδα του και το ίδιο θέλει και από τους παίκτες του αλλά και τους οπαδούς.

Κιτρινόμαυρη αναβάθμιση

Τα αποτελέσματα στους τελευταίους αγώνες, πάντως, δεν είναι ο μόνος λόγος για τα χαμόγελα που υπάρχουν στην ΑΕΚ. Υπάρχει κι άλλος και είναι η στελέχωση του τμήματος σκάουτινγκ από τον Ριμπάλτα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης πρόσθεσε στο δυναμικό της ομάδας τον αρχισκάουτερ της Μαρσέιγ και γενικά έχει συνθέσει μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να φανεί και στην πράξη, θα πρέπει να φανεί από τα αποτελέσματα, η αλήθεια όμως είναι πως στη Νέα Φιλαδέλφεια φροντίζουν, από το καλοκαίρι κι έπειτα, να κάνουν αναβάθμιση σε όλες τις θέσεις. Τόσο στην ΠΑΕ, στα στελέχη της, όσο και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και οι κινήσεις τους δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

«Χάλασε η συμμαχία Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ»

Για να κλείσω με τα της ΑΕΚ, να σημειώσω και τούτο: Στη Νέα Φιλαδέλφεια λένε πως θα δούμε… ομορφιές από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα καθώς η συμμαχία… χάλασε. Θα δούμε προσεχώς, τους επόμενους μήνες, αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο όμως κάνουν λόγο για γυαλί που έχει σπάσει σε ό,τι αφορά τη συμμαχία Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ. Εδώ και καιρό βασικά, όπως είχα γράψει, ήταν φανερό ότι τη φετινή σεζόν αυτή η «συμμαχία» θα δοκιμαστεί πραγματικά. Φαίνεται αυτό και κάθε εβδομάδα μπαίνει και από ένα… λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα στην ΑΕΚ θεωρούν πως έχει ήδη έρθει ρήξη. Ας περιμένουμε λίγο ακόμη πάντως για να δούμε προς το πού φυσάει ο άνεμος.

Φουλ για στόπερ ο ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ, εν τω μεταξύ, το πρόβλημα που προέκυψε με τον Μιχαηλίδη μάλλον θα οριστικοποιήσει την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στον «δικέφαλο του βορρά» έχουν αποφασίσει εδώ και μήνες να αποκτήσουν επιθετικό τον Ιανουάριο, στη συνέχεια έκαναν σκέψεις και για δεξιό μπακ και το τελευταίο 10ήμερο υπήρχαν φήμες και για κεντρικό αμυντικό. Τώρα, με τον Μιχαηλίδη να πρέπει να μείνει εκτός δράσης για ένα… καλό διάστημα, όχι για λίγες μέρες, το ενδεχόμενο μεταγραφής και στόπερ τον Ιανουάριο κερδίζει πόντους.