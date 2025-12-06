Νέο μήνυμα προς τους αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα, έστειλε σήμερα, Σάββατο 6/12 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιόδευσε και συνομίλησε με πολίτες. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο.

«Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε» υπογράμμισε και τόνισε πως «οι διαμαρτυρίες να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

«Επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες – σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά – η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019 – λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών, γι’ αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια δηλώσεών του.

Το μήνυμα του Παύλο Μαρινάκη στους αγρότες

Ανοιχτή πόρτα στον διάλογο με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα άφησε νωρίτερα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ είπε: «Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες “χάβρας” να δει είτε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά του Υπουργείου, ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, υπό κανονικές συνθήκες θα γίνει αποδεκτή».

Κοντογεώργης: Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο με τους αγρότες, θα βρεθεί λύση αλλά καμία ανοχή σε έκνομες ενέργειες

Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

«Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση, και κινούμαστε σε διάφορα επίπεδα», επεσήμανε αναγνωρίζοντας ότι «σε ένα βαθμό αυτό που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις, ήταν η δικαιολογημένη καθυστέρηση των πληρωμών κατά ένα μήνα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εξαιτίας της κατάστασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όμως, συνέχισε, «το θέμα αυτό λύθηκε» και ως το τέλος του χρόνου θα καταβληθεί περίπου 1,2 δισεκ. ευρώ, υπογράμμισε θυμίζοντας παράλληλα όλα όσα έγιναν σε προηγούμενο χρόνο για τους αγρότες: ΦΠΑ, πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές, ενώ και στο ρεύμα δόθηκε μακροπρόθεσμη λύση. Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι στη συνάντηση πρωθυπουργού – αγροτών πέρυσι, είχε λυθεί το ζήτημα με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, «αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα, αλλά εδώ είμαστε να δούμε ό,τι άλλο γενικό ή ειδικό υπάρχει».

Αλλά, διευκρίνισε, «αυτά που έγιναν χθες στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι απαράδεκτα, δεν μπορείς να λες “πάτα τον”, γιατί αυτό ακούσαμε». Πάντως, «στα περισσότερα μπλόκα υπάρχει μια καλή συνεργασία», δήλωσε και τόνισε ότι «στις κρίσιμες υποδομές δεν θα υπάρχουν καταλήψεις και μπλόκα. Δεν θέλουμε σύγκρουση, θέλουμε να βρεθεί λύση, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Ταυτόχρονα όμως, σε έκνομες ενέργειες δεν θα υπάρχει ανοχή», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.