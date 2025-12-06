Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις μεγάλες αλλαγές στο οργανόγραμμά του, με τον μέχρι πρότινος διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος Γιώργο Τζαβέλλα να είναι πλέον προ της εξόδου, σ’ έναν «χωρισμό» που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο ίδιος άλλωστε, μετά την πρόσληψη των δύο νέων διευθυντών του Παναθηναϊκού, του Στέφανου Κοτσόλη και του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, είχε πια πολύ πιο «συρρικνωμένο» ρόλο εντός της ομάδας, διότι όλη η εσωτερική λειτουργία πέρασε πια στα χέρια του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή.

Από εκεί και πέρα στο πλαίσιο των αλλαγών που συντελούνται στο εσωτερικό της ομάδας, οι «πράσινοι» εξετάζουν σοβαρά την προοπτική να προσληφθεί ένα πρόσωπο που θα αναλάβει καθήκοντα Team Manager εντός των αποδυτηρίων.

Σαν έναν ρόλο γενικού αρχηγού, αλλά με πολύ πιο σύγχρονα στάνταρντς, για να αναλάβει θέση δίπλα στον Ράφα Μπενίτεθ, τόσο στους αγώνες, όσο και στην καθημερινότητα της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης». Με έναν ρόλο ξεκάθαρα υποστηρικτικό και βοηθητικό στο έργο του Ισπανού πολύπειρου τεχνικού.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ήδη γίνει συζητήσεις στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού κι ένα απ’ τα ονόματα που έχουν πέσει στο… τραπέζι είναι αυτό του Σωτήρη Κυργιάκου.

Ο 46χρονος παλαίμαχος αμυντικός του Παναθηναϊκού έχει αντίστοιχο ρόλο Team Manager στην ομάδα της Κηφισιάς από το περασμένο καλοκαίρι, ενώ γνωρίζεται εδώ και χρόνια με τον Μπενίτεθ, καθώς ήταν ο προπονητής που τον πήρε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2009, καταβάλλοντας 3 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ.

Οι δύο άνδρες έχουν πολύ καλή σχέση όπως επιβεβαιώθηκε κι απ’ τον πολύ εγκάρδιο χαιρετισμό που είχαν την περασμένη Τετάρτη (3/12) πριν απ’ αγώνα Κυπέλλου (3/12) του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Κυργιάκος έχει ισχυρούς δεσμούς με τον Παναθηναϊκό, είναι αγαπητός στον κόσμο και συγκεντρώνει τα στοιχεία για το προφίλ που αναζητούν στο «τριφύλλι» για μία δυναμική παρουσία στον πάγκο στα παιχνίδια του «τριφυλλιού» κι έναν ρόλο που θα λειτουργεί συσπειρωτικά στα αποδυτήρια και στην καθημερινότητα της ομάδας.

Οι οριστικές αποφάσεις θα παρθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως η περίπτωσή του είναι μέσα σ’ αυτές που εξετάζονται και «παίζουν» δυνατά για τον συγκεκριμένο ρόλο.