Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έσπευσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο να εντοπίσουν και να «κλειδώσουν» έναν χώρο για τη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, αντιμετώπισαν γρήγορα ένα σημαντικό εμπόδιο: το καλοκαίρι είναι η υψηλή τουριστική περίοδος στην Αλάσκα και οι διαθέσιμες επιλογές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τους δύο ηγέτες ήταν πολύ περιορισμένες.

Σύμφωνα με το CNN, όταν ορισμένοι εξέχοντες κάτοικοι της Αλάσκας ενημερώθηκαν ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα επισκεφτούν την περιοχή, άρχισαν να επικοινωνούν με τους συμμάχους του προέδρου με μια πρόταση: θα μπορούσε το σπίτι τους να αποτελέσει επιλογή; Δεν είναι σαφές αν αυτές οι προσφορές έφτασαν ποτέ στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι αναζητούσαν χώρους στο Τζούνο, την πρωτεύουσα της πολιτείας, καθώς και στο Άνκορατζ και στο Φέρμπανκς.

Οι διοργανωτές της συνόδου σύντομα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μόνη πόλη στην τεράστια αυτή πολιτεία με βιώσιμες επιλογές για τη σύνοδο θα ήταν το Άνκορατζ. Και μόνο η Κοινή Βάση Elmendorf-Richardson, στη βόρεια άκρη της πόλης, θα πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας για την ιστορική συνάντηση, αν και ο Λευκός Οίκος ήλπιζε να αποφύγει την εικόνα φιλοξενίας του Ρώσου ηγέτη και της συνοδείας του σε εγκατάσταση του αμερικανικού στρατού.

Εκεί θα συναντηθούν οι δύο άνδρες την Παρασκευή, σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων του Λευκού Οίκου.

Η δυσκολία αυτή ανέδειξε την ταχύτητα με την οποία γίνονται οι προετοιμασίες για τη συνάντηση της Παρασκευής, την πρώτη φορά που οι κορυφαίοι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντιούνται σε διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών. Η σύνοδος παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπό διαμόρφωση, καθώς οι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι βιάζονται να ετοιμάσουν τη συνάντηση υψηλού προφίλ. Οι κορυφαίοι διπλωμάτες των δύο χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, συνομίλησαν την Τρίτη για να συζητήσουν «ορισμένες πτυχές της προετοιμασίας», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συνήθως, μια συνάντηση υψηλού ρίσκου με έναν αντίπαλο των ΗΠΑ προηγείται εκτεταμένων διαπραγματεύσεων σχετικά με την ατζέντα και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι προσεγγίζει τη συνάντηση ως μια «γνωριμία», με λίγες προκαθορισμένες προσδοκίες για το πώς θα εξελιχθεί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την Τρίτη τη συνάντηση ως «συνεδρία ακρόασης».

«Ο πρόεδρος αισθάνεται κάπως έτσι: “Κοίτα, πρέπει να κοιτάξω αυτόν τον άνθρωπο απέναντί μου. Πρέπει να τον δω πρόσωπο με πρόσωπο. Πρέπει να τον ακούσω. Πρέπει να αξιολογήσω κοιτάζοντάς τον”», είπε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή την Τρίτη με τον Σιντ Ρόζενμπεργκ, προσφέροντας μια εξήγηση γιατί οι πέντε γνωστές τηλεφωνικές κλήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν φέτος δεν ήταν αρκετές για να καθορίσουν τις προθέσεις του Ρώσου ηγέτη.

Η επιλογή της Αλάσκας

Η κυβέρνηση Τραμπ και το Κρεμλίνο κατέληξαν στην Αλάσκα ως τον χώρο της συνόδου μετά από μακρά παρασκηνιακή διαπραγμάτευση, σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με το θέμα. Υπήρχαν λίγα μέρη που θα λειτουργούσαν κατάλληλα για τη συνάντηση, ιδιαίτερα δεδομένου ενός εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του 2023 για τη σύλληψη του Πούτιν για εγκλήματα πολέμου.

Με αυτό το δεδομένο, η Ρωσία αρνήθηκε έναν ευρωπαϊκό προορισμό, ακόμη και σε πόλεις όπως η Βιέννη ή η Γενεύη, όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας δεν έχουν συναντηθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Ο ίδιος ο Πούτιν πρότεινε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως «εντελώς κατάλληλη» τοποθεσία, αλλά πολλοί μέσα στον Λευκό Οίκο ήλπιζαν να αποφύγουν ένα άλλο μεγάλο ταξίδι στη Μέση Ανατολή μετά την επίσκεψη του Τραμπ τον Μάιο.

Τελικά, σύμφωνα με πηγές, η επιλογή περιορίστηκε στην Ουγγαρία, όπου ο πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, είναι κοντά τόσο στον Τραμπ όσο και στον Πούτιν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ήταν ευχαριστημένοι και κάπως έκπληκτοι όταν ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να συναντηθεί σε αμερικανικό έδαφος, σε έδαφος που κάποτε ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, για την ακρίβεια.

«Νόμιζα ότι ήταν πολύ σεβαστικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έρχεται στη χώρα μας αντί να πηγαίνουμε εμείς στη χώρα του ή σε τρίτο μέρος», είπε ο Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, καθώς η ομάδα του βιαζόταν να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες της συνόδου.

Άλλοι δεν συμμερίστηκαν την ίδια άποψη.

«Το μόνο καλύτερο μέρος για τον Πούτιν από την Αλάσκα θα ήταν αν η σύνοδος γινόταν στη Μόσχα», είπε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, που είχε διαφωνήσει με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Προηγούμενες συναντήσεις με τον Πούτιν

Η τελευταία φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πούτιν ήταν η σύνοδος του προέδρου Τζο Μπάιντεν στη Γενεύη το 2021, η ημερομηνία και ο χώρος ανακοινώθηκαν τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Αλλά ο σχεδιασμός μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων είχε ξεκινήσει μήνες πριν.

Ο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας στην Ευρώπη, αφιέρωσε τις ημέρες πριν από τη συνάντηση σε εντατική προετοιμασία με κορυφαίους συμβούλους, αποκλείοντας χρόνο τα πρωινά για να αναλύσει πιθανές κατευθύνσεις της συνομιλίας και να προβλέψει κινήσεις του Πούτιν. Συμβουλεύτηκε και άλλους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου, για οδηγίες σχετικά με το πώς να προσεγγίσει τον γνωστό για την πονηριά του Ρώσο ηγέτη.

Όταν έφτασε η σύνοδος, οι βοηθοί είχαν σχεδιάσει την ημέρα μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της σειράς άφιξης των ηγετών, της διάρκειας κάθε συνεδρίας και το είδος λουλουδιού που θα βρισκόταν στο τραπέζι (ήταν λευκά τριαντάφυλλα). Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξασφάλισαν ακόμα μπουκάλια πορτοκαλί Gatorade, με την ένδειξη «POTUS», μέσα στο ψυγείο της βίλας του 18ου αιώνα όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, αυτός και ο Πούτιν κάθισαν πρόσωπο με πρόσωπο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας κατά τη σύνοδο του 2018, η οποία ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη στιγμή όταν ο Τραμπ πήρε το μέρος του Πούτιν έναντι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ σχετικά με την παρέμβαση στις εκλογές των ΗΠΑ. Ο Τραμπ συναντήθηκε επίσης μόνος με τον Πούτιν το 2017, κατά την πρώτη τους συνάντηση στη Σύνοδο των G20 στο Αμβούργο.

Μυστήριο γύρω από την αφετηρία της συνάντησης

Ενώ οι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε εκτεταμένες συνομιλίες για την προετοιμασία της συνάντησης από την περασμένη εβδομάδα, οι επαφές που οδήγησαν στη συνάντηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο. Ο ειδικός εκπρόσωπος του Τραμπ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Στιβ Γουίτκοφ, επισκέφθηκε τη Μόσχα την περασμένη Τετάρτη για μια συνάντηση με τον Πούτιν, που οδήγησε στην απόφαση για τη συνάντηση, αν και το τι ακριβώς είπε ο Πούτιν παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πέρασαν μεγάλο μέρος της περασμένης εβδομάδας προσπαθώντας να κατανοήσουν τους όρους μιας ειρηνευτικής πρότασης που υπέβαλε ο Πούτιν, αλλά κάποιοι δήλωσαν ότι απογοητεύτηκαν από την έλλειψη σαφήνειας που παρείχε ο Γουίτκοφ, ένας επιχειρηματίας ακινήτων και μακροχρόνιος φίλος του Τραμπ.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ακούσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και την Ουκρανία σε μια τηλεδιάσκεψη σήμερα, οργανωμένη από τους Γερμανούς, ώστε να έχει την άποψή τους πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής. Και έχει υποσχεθεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί τους και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν αναμένεται να βρίσκεται στην Αλάσκα για τη σύνοδο, οπότε οποιαδήποτε πιθανή τριμερής συνάντηση προς το παρόν δεν είναι δυνατή.

Αντίθετα, ο Τραμπ θα περάσει τουλάχιστον μέρος της συνόδου συναντώντας τον Πούτιν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη, δίνοντας χρόνο στους δύο άνδρες να πραγματοποιήσουν μια συζήτηση που δεν θα ακούγεται από κανέναν άλλο εκτός από τους μεταφραστές τους.

«Αυτό είναι μέρος του σχεδίου», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε αν οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν μόνοι τους. «Όσο για τα υπόλοιπα μηχανικά και οργανωτικά ζητήματα, θα αφήσω την ομάδα μας να μιλήσει όταν αυτά οριστικοποιηθούν», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος ο Πούτιν, τις μέρες πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπόλοιπους παγκόσμιους συμμάχους του, ανάμεσά τους και με ορισμένους που είχαν διοργανώσει δικές τους υψηλού προφίλ συναντήσεις με τον Τραμπ.

Αυτό περιλάμβανε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο την Τρίτη, ο οποίος είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, αλλά δεν είχε εγκαταλείψει το πυρηνικό του οπλοστάσιο.