Αρκετές ζημιές προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron τη Λαμία.

Το συμβάν καταγράφηκε στις 8 το πρωί του Σαββάτου (6/12/25) στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το lamiareport.gr έγινε όταν ένας 35χρονος πήγαινε στη δουλειά του, και κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Στον τραυματία δόθηκε πάγος για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.