Ο αγώνας που θα κρίνει την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play off του UEFA Europa League είναι στο OPEN.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου 2025 ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στο γήπεδο του Κλάγκενφουρτ για τον δεύτερο αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ.

Η αυστριακή ομάδα και κυπελλούχος της περασμένης σεζόν αποδείχθηκε στο πρώτο ματς της Τούμπας «σκληρό καρύδι». Έχασε αξιόλογες ευκαιρίες και κράτησε τον ΠΑΟΚ μακριά από την εστία της, για να αποσπάσει τη λευκή ισοπαλία.

Τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να αποδείξει την ανωτερότητα του. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου θα πρέπει να δείξουν στο γήπεδο ότι είναι πολύ πιο έμπειροι από τους αντιπάλους τους και το φαβορί του ζευγαριού για την πρόκριση στα play off της διοργάνωσης, τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν την τελική φάση της league phase.

Βολφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, ο δεύτερος αγώνας για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, στις 20:00, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Open, σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου.