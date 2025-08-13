Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, πιστεύει πως η Ουκρανία έχει χάσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει χάσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από τον ακροδεξιό ειδησεογραφικό ιστότοπο mandiner.hu, ενόψει της συνάντησης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για να συζητήσουν σχετικά με τη σύγκρουση.

«Μιλάμε σαν αυτή να ήταν μια κατάσταση πολέμου με ανοιχτό τέλος», δήλωσε ο Ούγγρος ηγέτης, προσθέτοντας ότι αυτή η εκτίμηση είναι εσφαλμένη.

«Οι Ουκρανοί έχουν χάσει αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο».

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει βέτο σε κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε πως το Κίεβο δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει όσο εφοδιάζεται με όπλα και κεφάλαια από δυτικούς εταίρους.

«Διαφορετικά αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει από καιρό», δήλωσε ο δεξιός πολιτικός.

Χθες, Τρίτη, η Βουδαπέστη αρνήθηκε να προσυπογράψει κοινή δήλωση των υπόλοιπων 26 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλωσόριζε τις προσπάθειες του Τραμπ να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπογράφοντες ζητούσαν στη δήλωσή τους να διασφαλισθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας».

Ο Όρμπαν, δικαιολογώντας την άρνηση της κυβέρνησής του να υποστηρίξει τη δήλωση, υποστήριξε πως με αυτή γίνεται προσπάθεια «να τεθούν όροι σε διαπραγματεύσεις στις οποίες οι ηγέτες της ΕΕ δεν έχουν καν προσκληθεί».

Η διμερής συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, που πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή στο Άνκορατζ της Αλάσκας, έχει προκαλέσει φόβους στο Κίεβο και την υπόλοιπη Ευρώπη ότι οι δύο ηγέτες μπορεί να συνάψουν μια συμφωνία που θα υποχρεώσει την Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις – κάτι που ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει κατηγορηματικά.

Ο Όρμπαν, σε ανάρτησή του στο Facebook, έγραψε πως είναι «αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΕ σπρώχθηκε στο περιθώριο».

«Το μόνο χειρότερο θα ήταν να δίνουμε οδηγίες από το περιθώριο», πρόσθεσε.