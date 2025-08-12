Μια απίστευτη ιστορία με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό και συγγραφέα Μέγκαν Ράινερτσεν έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού η ίδια αποκάλυψε ότι προκάλεσε την ακύρωση ολόκληρης πτήσης λόγω σοβαρής διάρροιας.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Μέγκαν αφηγήθηκε την περιπέτειά της, ζητώντας παράλληλα δημόσια συγγνώμη από τους επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν.

Η ταλαιπωρία της ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πτήσης της από την Πορτογαλία προς τις ΗΠΑ. Παρόλο που κατάφερε να περάσει με δυσκολία τον έλεγχο των τελωνείων στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η κατάσταση επιδεινώθηκε στη συνέχεια. Στη δεύτερη πτήση, η ανάγκη της ήταν τόσο έντονη που έτρεξε στην τουαλέτα, αδιαφορώντας για τις αναμμένες ενδείξεις της ζώνης ασφαλείας, προκειμένου να αποφύγει ένα δημόσιο ατύχημα.

«Δεν μπορούσα να το αφήσω να μου συμβεί αυτό, έτσι για τα επόμενα 20 λεπτά, έχω περισσότερη διάρροια από όση θα έπρεπε να έχει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Ιδρώνω από όλο μου το σώμα, κλαίω, έχω κράμπες στα έντερά μου», θυμάται.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο σοβαρή όταν η γυναίκα άρχισε να κάνει εμετό, αναγκάζοντας την να καλέσει μια αεροσυνοδό. Αφού βγήκε από την τουαλέτα, την ενημέρωσαν ότι η πτήση ακυρώθηκε.

Όπως παραδέχτηκε η ίδια, χρειάστηκε να επέμβει ειδική ομάδα καθαρισμού με προστατευτικές στολές, καθώς υπήρχε ο φόβος μετάδοσης κάποιας ασθένειας από την Πορτογαλία.

Η Ράινερτσεν, η οποία βιοπορίζεται ως νταντά, απολογήθηκε στους 20 εκατομμύρια followers της, δηλώνοντας: «Μόνη μου ακύρωσα μια πτήση από την Ιντιανάπολη. Αν αυτή η ακύρωση πτήσης άλλαξε την πορεία της ζωής σας με έναν πολύ αρνητικό τρόπο, λυπάμαι πολύ». Η αιτία του προβλήματος, όπως πιστεύει η ίδια, ήταν ένα μισοψημένο μπέργκερ που είχε φάει στην Πορτογαλία την προηγούμενη νύχτα.