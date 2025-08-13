Από σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, είναι ενεργή η πλατφόρμα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) για την υποβολή αιτήσεων μόνιμου διορισμού 10.000 εκπαιδευτικών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό περιοχών, με βάση τον πίνακα οργανικών θέσεων που περιλαμβάνεται στις προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Διαδικασία και κριτήρια

Η επιλογή γίνεται βάσει της σειράς κατάταξης στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ. Η τοποθέτηση θα γίνει σε κενή θέση της επιλεγμένης περιοχής ή δομής, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Υποχρεωτική παραμονή: 2 έτη για Γενική Εκπαίδευση, 5 έτη για Ειδική Αγωγή.

για Γενική Εκπαίδευση, για Ειδική Αγωγή. Δυνατότητα τροποποίησης ή απενεργοποίησης της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας.

Κατανομή των 10.000 θέσεων

Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 3.937

Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1.620

Μουσικά Σχολεία (ΠΕ79): 170

Ειδική Αγωγή Πρωτοβάθμια: 1.993

Ειδική Αγωγή Δευτεροβάθμια: 1.280

ΕΕΠ και ΕΒΠ: 1.000

Ποιους αφορά – Κλάδοι και ειδικότητες

Οι προσκλήσεις καλύπτουν μόνιμους διορισμούς:

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ161).

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ.

Χρονοδιάγραμμα

13 Αυγούστου 2025 : Έναρξη αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ.

: Έναρξη αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ. 18 Αυγούστου 2025 : Λήξη προθεσμίας.

: Λήξη προθεσμίας. 19 Αυγούστου 2025: Ανακοίνωση ονομάτων διορισθέντων – Στόχος η ορκωμοσία την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση