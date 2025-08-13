Ο γαλλικός Τύπος ανέφερε ξανά το πρωί της Τετάρτης (13/8) πως υπάρχει «δεδομένη συμφωνία» ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τον Παναθηναϊκό για την πώληση του Αζεντίν Ουναΐ στους «πράσινους» για ένα ποσό που θα φτάσει τα 8+2 εκατ. ευρώ, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο κλαμπ συνεχίζονται, με τον Παναθηναϊκό να έχει καταθέσει εδώ και μέρες μία βελτιωμένη πρόταση προς τη Μαρσέιγ (όχι στα ποσά που γράφουν οι Γάλλοι), όμως ακόμα δεν υπαρχει συμφωνία σε μία υπόθεση που θα πάει προς τα τέλη Αυγούστου και θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή από τους «πράσινους».

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Sport.fr αναφέρει:

«Ο Ουναΐ πάει Ελλάδα… και ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφή-έκπληξη! Η Ολιμπίκ Μαρσέιγ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Αζεντίν Ουναΐ. Μια μεταγραφή προς τον Παναθηναϊκό είναι κοντά στην ολοκλήρωση και αυτή η πώληση θα μπορούσε να αναθερμάνει τη μεταγραφική δραστηριότητα της ομάδας της Μασσαλίας.

Η υπόθεση είναι σχεδόν κλεισμένη. Ο Ουναΐ, που έφτασε στη Μαρσέιγ τον Ιανουάριο του 2023 μετά από ένα εντυπωσιακό Μουντιάλ με το Μαρόκο, αναμένεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό για 8 εκατ. ευρώ, συν 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Ο Μαροκινός μέσος, που δεν βρίσκεται πλέον στα βασικά πλάνα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, φέρεται να έχει ήδη δώσει το πράσινο φως. Σύμφωνα με αρκετές πηγές, απομένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Για τον Χακίμ Ζουρί, ειδικό στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, επικρατεί αισιοδοξία παρά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο παίκτης, από την πλευρά του, είχε «κλειδώσει» την απόφασή του να φύγει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτή η μεταγραφή απελευθερώνει μια θέση και ένα συμβόλαιο, στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα για τη συνέχεια του μεταγραφικού σχεδιασμού της Μαρσέιγ.

Στο παρασκήνιο, διαμορφώνεται ένα σενάριο: η χρήση του μισθολογικού χώρου που αφήνει ο Ουναΐ για την απόκτηση μιας επιθετικής προσθήκης. Αν και δεν έχει διαρρεύσει με σιγουριά κάποιο όνομα, ορισμένοι παρατηρητές μιλούν για την πιθανότητα ενός «χτυπήματος-έκπληξη» πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Οι τελευταίες εβδομάδες του μεταγραφικού παζαριού στη Μαρσέιγ προμηνύονται έντονες».