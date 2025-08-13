Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν η τεράστια συνοδεία του, αποτελούμενη από 22 οχήματα των Μυστικών Υπηρεσιών, κατέλαβε όλες τις θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ σε κατάστημα, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειάς του στην Οξφόρδη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Κάτοικοι του χωριού Dean κατήγγειλαν ότι η αστυνομία, σε συνεργασία με τη συνοδεία του Βανς, φέρεται να ζήτησε προσωπικά στοιχεία από τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που οι Αρχές αρνήθηκαν κατηγορηματικά.

Ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν θυμό για την αναστάτωση και τον αποκλεισμό δρόμων, ενώ η παρουσία των μαύρων SUV που κατέλαβαν όλο το πάρκινγκ για ΑΜΕΑ απέτρεψε επισκέπτες από το να εισέλθουν στο κατάστημα.

Οι ντόπιοι χαρακτήρισαν την κατάσταση «ακατανόητη, υπερβολική και αγενή», ενώ δημοτικοί σύμβουλοι σημείωσαν ότι η ασφάλεια ήταν «τρομακτική», συγκρίνοντας την εικόνα με σκηνές από την ταινία Men In Black.

Ο Βανς συνοδευόταν από τη σύζυγό του Ούσα και τα τρία παιδιά τους και φέρεται να ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον πάγκο με τα ψωμιά στο κατάστημα, όπου δοκίμασε προϊόντα, παραμένοντας περίπου τρεις ώρες.