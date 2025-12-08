Ένα δέμα πιθανότητα εκρηκτικός μηχανισμός, μέσα σε σακούλα και δεμένο με tie-wrap στο κάτω μέρος σταθμευμένου ΙΧ αυτοκινήτου στα Καλύβια της Ν/Α Αττικής, σήμανε συναγερμό στην ΕΛΑΣ.

Το δέμα εντόπισε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για άτομο με καταγωγή από την Αλβανία, λίγο πριν τις 10 το βράδυ και ειδοποίησε το 100.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική, ενώ κλιμάκιο πυροτεχνουργών του ΤΕΕΜ είναι στο σημείο, εξετάζει το δέμα που παραπέμπει σε εκρηκτικό μηχανισμό και ίσως προχωρήσει σε ελεγχόμενη έκρηξη.