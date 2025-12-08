Σημαντικές αλλαγές στη στελέχωση του δημόσιου τομέα φέρνει ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει 20.000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το 2026, ενώ παράλληλα διατηρεί τις περίπου 80.000 θέσεις συμβασιούχων που υπηρετούν ήδη σε φορείς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. Ο σχεδιασμός εντάσσεται στο πλαίσιο του κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση», με στόχο να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες σε υπουργεία, υπηρεσίες και παραγωγικές σχολές ένστολων.

Για τις νέες θέσεις έχει ήδη προβλεφθεί δαπάνη 202 εκατ. ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό του 2025, ώστε να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία των περισσότερων από τους υπηρετούντες που θα διοριστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, ο προγραμματισμός για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) παραμένει σταθερός, διατηρώντας τους ίδιους αριθμούς με το 2025.

Αυξήσεις αποδοχών και μισθολογικές παρεμβάσεις

Από τον Απρίλιο του 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέα οριζόντια αύξηση μισθών, συνδεδεμένη με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 358 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, έχει ήδη προχωρήσει η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025, συνολικού κόστους 162 εκατ. ευρώ (ή 85 εκατ. καθαρό κόστος μετά τις αναδιαρθρώσεις). Αντίστοιχες προσαρμογές εφαρμόστηκαν για τα Σώματα Ασφαλείας, με επιβάρυνση 127 εκατ. ευρώ, καθώς και για ειδικές παροχές όπως η αποζημίωση αλλοδαπής, το επίδομα ειδικών καθηκόντων και το επίδομα διδάκτρων για τα τέκνα του προσωπικού του ΥΠΕΞ, συνολικού κόστους 30 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις στο μισθολογικό καθεστώς

Ανάμεσα στα μέτρα που προγραμματίζονται περιλαμβάνονται:

Θεσμοθέτηση επιδόματος ιδιαίτερων καθηκόντων για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων με αναδρομική ισχύ από Ιούλιο 2025 (κόστος 6 εκατ. ευρώ).

Μισθολογική αναγνώριση δύο κλιμακίων για αποφοίτους Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών πενταετούς φοίτησης (κόστος 7 εκατ. ευρώ).

Καθιέρωση αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, καθώς και αναγνώριση προϋπηρεσίας τους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (κόστος 6 εκατ. ευρώ).

Αποχωρήσεις και ισορροπία προσωπικού

Το 2024 οι αποχωρήσεις τακτικών υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης έφτασαν τις 15.200. Από αυτές, το 36% προήλθε από το Υπουργείο Παιδείας, το 16% από το Υπουργείο Υγείας και περίπου το ένα τρίτο συνολικά από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Για το 2025 αναμένεται περαιτέρω αύξηση στις αποχωρήσεις, με εκτιμώμενο αριθμό τις 17.361, ενώ το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθούν στις 15.852. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν άμεσα τον αριθμό των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν, δημιουργώντας ανάγκες τόσο σε βασικές υπηρεσίες όσο και σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης.