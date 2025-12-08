Με ένα νέο, δημοτικό τέλος στα ακίνητα θα βρεθούν αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες από το 2027. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ο γνωστός ΤΑΠ, φεύγει μαζί με τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και τη θέση τους παίρνει το «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ). Πρόκειται για έναν μίνι δημοτικό «ΕΝΦΙΑ», ο οποίος θα επιβάλλεται με συντελεστή από 0,80‰ έως 1‰ επί της αξίας του ακινήτου, με το ύψος της επιβάρυνσης να καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια.

Το νέο τέλος, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές πηγές εσόδων των ΟΤΑ, περιλαμβάνεται στον νέο «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», ο οποίος σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αξία των ακινήτων θα προσδιορίζεται με βάση την τιμή ζώνης και τον συντελεστή παλαιότητας, ενώ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα η είσπραξη θα γίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η μη πληρωμή του θα οδηγεί ακόμη και σε διακοπή ηλεκτροδότησης.

Αντιδράσεις

Η ΠΟΜΙΔΑ βλέπει στην ενοποίηση του ΤΑΠ και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) ένα νέο «ΕΝΦΙΑ». Όπως επισημαίνει, το νέο ΤΤΑ φέρει συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον ΤΑΠ. Σήμερα το ΤΑΠ επιβάλλεται με συντελεστή 0,25‰ – 0,35‰ και επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, ενώ ο ΦΗΧ βαρύνει τους χρήστες των ακινήτων και υπολογίζεται ανά τετραγωνικό. Με το νέο καθεστώς, ο ενιαίος συντελεστής 0,8‰ – 1‰ θα επιβάλλεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες και θα εισπράττεται μέσω της ίδιας διαδικασίας με το ΤΑΠ.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, επειδή ο ΦΗΧ αντιστοιχεί περίπου στο 50% του ΤΑΠ, η συγχώνευση και η επιβολή του νέου συντελεστή οδηγεί σε διπλάσια ή και τριπλάσια συνολική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.

Ποιοι επιβαρύνονται

Με βάση τον νέο Κώδικα: