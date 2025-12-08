Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, τα οικονομικά μεγέθη δεν λένε πια ολόκληρη την ιστορία. Η κοινωνική υπευθυνότητα, η διαφάνεια και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος έχουν γίνει κομμάτι της ίδιας της λειτουργίας μιας εταιρείας. Το ESG έχει πάψει να είναι μια «συμπληρωματική πολιτική» και πλέον αποτελεί βασικό κριτήριο αξιοπιστίας. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ICAP CRIF λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος σύμμαχος για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να προσαρμοστούν με σιγουριά και δομή στη νέα πραγματικότητα.
Η εικόνα της ελληνικής αγοράς και η ανάγκη για καθοδήγηση
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη πρωτογενή έρευνα της ICAP CRIF, το 48% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί πως βρίσκεται ακόμη σε μέτριο επίπεδο εφαρμογής ESG πρακτικών. Για πολλούς οργανισμούς, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το βασικό εμπόδιο δεν είναι η έλλειψη πρόθεσης, αλλά η απουσία εξειδικευμένων εργαλείων, δομημένων διαδικασιών και καθοδήγησης.
Για να καλύψει αυτό το κενό, η ICAP CRIF έχει δημιουργήσει ένα πλήρες ESG Framework βασισμένο σε διεθνείς προδιαγραφές -GRI, UN Global Compact, CDP- απόλυτα εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο CSRD και ESRS.
Synesgy: Η πλατφόρμα που φέρνει διαφάνεια και δομή στη βιωσιμότητα
Κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής είναι η πλατφόρμα Synesgy. Πρόκειται για μία από τις μόλις 70 πλατφόρμες παγκοσμίως που διαθέτουν επίσημη άδεια GRI, γεγονός που εξασφαλίζει εγκυρότητα, διαφάνεια και μεθοδολογική συνέπεια. Στην ελληνική αγορά, πάνω από 70.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, ενώ περισσότερες από 500 τη χρησιμοποιούν ήδη ενεργά για να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν την εφοδιαστική τους αλυσίδα.
Το Synesgy προσφέρει ένα πλήρες οικοσύστημα εργαλείων: αυτοαξιολόγηση ESG μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, παρακολούθηση προμηθευτών με διαδραστικά dashboards, έκδοση ESG Report και Πιστοποιητικού ESG με ισχύ 12 μηνών, καθώς και ένα Action Plan που καθοδηγεί βήμα-βήμα τη βελτίωση. Μέσα από το ενσωματωμένο GHG Tool υπολογίζεται και το ανθρακικό αποτύπωμα, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να αποτυπώσουν και να μειώσουν τις εκπομπές τους.
Για τις εταιρείες που αναζητούν βιώσιμη χρηματοδότηση ή επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη διαπραγματευτική τους ισχύ, η χρήση της πλατφόρμας αποτελεί πλέον καθοριστικό πλεονέκτημα.
ESG Consulting: Από τη θεωρία στη μετρήσιμη πράξη
Πίσω από το τεχνικό σκέλος του ESG βρίσκεται ένας μηχανισμός που απαιτεί γνώσεις, διαδικασίες και συνεχή παρακολούθηση. Γι’ αυτό η ICAP CRIF έχει αναπτύξει μια ειδική ομάδα συμβούλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να χτίσουν από την αρχή τη στρατηγική τους: να καταγράψουν τα δεδομένα τους, να ξεχωρίσουν ποια θέματα είναι ουσιαστικά, να εκτιμήσουν κινδύνους και να συντάξουν απολογισμούς που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα. Το πλαίσιο αυτό δίνει στις επιχειρήσεις τις δομές που χρειάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, χωρίς να χάσουν τον επιχειρησιακό τους ρυθμό.
Κλιματική ανάλυση: η νέα μεταβλητή στον επιχειρηματικό κίνδυνο
Ένα ακόμη εργαλείο που κερδίζει έδαφος είναι η ψηφιακή πλατφόρμα Κλιματικής Ανάλυσης της ICAP CRIF. Η ανάγκη γι’ αυτό προέκυψε σχεδόν φυσικά: οι επιχειρήσεις εκτίθενται πλέον σε κινδύνους που δεν περιορίζονται στα οικονομικά δεδομένα τους, αλλά επηρεάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις φυσικές καταστροφές και τη συνολική κλιματική αστάθεια.
Η πλατφόρμα εκτιμά τις μελλοντικές επιπτώσεις αυτών των κινδύνων και ταυτόχρονα εξετάζει το χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας με βάση την πιθανότητα αθέτησης σε σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Για τις επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση ή συμμετέχουν σε απαιτητικές αλυσίδες προμηθευτών, η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο.
CRIF Synesgy Ratings: Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης ESG
Η ενίσχυση της διαφάνειας στην ευρωπαϊκή αγορά οδήγησε στη δημιουργία της CRIF Synesgy Ratings S.r.l., της νέας τεχνολογικής εταιρείας με έδρα τη Μπολόνια που ανταποκρίνεται στον κανονισμό 3005/2024 για την αξιολόγηση ESG. Με εμπειρία άνω των 35 ετών στην πιστοληπτική αξιολόγηση, η CRIF εισάγει πλέον ένα νέο μοντέλο βαθμολόγησης που καλύπτει από αυτοματοποιημένες μαζικές αξιολογήσεις έως εξαιρετικά εξειδικευμένες μελέτες. Απευθύνεται σε τράπεζες, επενδυτές, ασφαλιστικές και δημόσιους φορείς, οι οποίοι αναζητούν αξιόπιστα, συγκρίσιμα και τεχνικά τεκμηριωμένα ESG δεδομένα, ικανά να υποστηρίξουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Επένδυση στη γνώση και τα στελέχη του μέλλοντος
Καθώς το ESG εξελίσσεται σε κεντρικό κριτήριο επιχειρηματικής αξιολόγησης, αυξάνεται και η ανάγκη για στελέχη που μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Το Risk Training Institute (RTI) της ICAP CRIF έχει αναπτύξει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα: από τη βασική κατανόηση του ESG μέχρι εξειδικευμένα modules όπως το Certified Sustainability Officer (ESG), το ESG Reporting και το Sustainable Finance. Για πολλές επιχειρήσεις, αυτά τα προγράμματα αποτελούν την πρώτη ουσιαστική επένδυση στην οικοδόμηση εσωτερικής τεχνογνωσίας.
Το 1st ESG Summit: Σημείο συνάντησης της αγοράς
Ο διάλογος γύρω από τη βιωσιμότητα κορυφώθηκε φέτος στο πρώτο ESG Summit – Building Sustainable Ecosystems, που διοργάνωσε η ICAP CRIF με συμμετοχή περισσότερων από 350 συνέδρων και 37 ομιλητών. Οι εικόνες από το συνέδριο καταγράφουν μια αγορά που δεν αντιμετωπίζει το ESG ως υποχρέωση, αλλά ως βασικό άξονα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Το επόμενο ESG Summit έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 2 Απριλίου 2026 στο Domus Asteria Glyfadas
Το ανθρώπινο κεφάλαιο στο κέντρο της συζήτησης
Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τα συστήματα και τις διαδικασίες. Αφορά και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή μια επιχείρηση. Η έκδοση Leading Employers in Greece 2025 της ICAP CRIF αναδεικνύει ακριβώς αυτή την πλευρά: τις εταιρείες που επενδύουν στην εργασιακή κουλτούρα, στις συνθήκες εργασίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους. Πρόκειται για ένα κρίσιμο κομμάτι του «S» στο ESG, που συχνά παραβλέπεται αλλά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φήμη και τη σταθερότητα ενός οργανισμού.
Ο δρόμος προς τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα δεν είναι απλός ούτε μονοδιάστατος. Απαιτεί γνώση, εργαλεία, τεχνολογία και σταθερή καθοδήγηση. Η ICAP CRIF έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία και επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να κινηθούν με δομή, σιγουριά και προοπτική προς το μέλλον.