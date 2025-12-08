Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο, όπου ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με 37 μετανάστες.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τους αλλοδαπούς αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.

Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.