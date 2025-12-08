Νέος πρόεδρος του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας για την επόμενη τετραετία εκλέγεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Δημήτρης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρο ήταν εκείνοι που «μονομαχήσαν» στο δεύτερο γύρο στις εκλογές του ΔΣΑ.

Σύμφωνα με το 100% των καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων, ο Ανδρ. Κουτσόλαμπρος εκλέγεται με ποσοστό 61.29% (5886 ψήφοι), ενώ ο Δημ. Αναστασόπουλος βρέθηκε στη δεύτερη θέση με ποσοστό 38.71% (3717 ψήφοι).

Στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε τερματίσει πρώτος με 22,49% (3.015 ψήφους), ενώ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είχε συγκεντρώσει 18,84% (2.526 ψήφους).

Ωστόσο, η σειρά αυτή ανατράπηκε με τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο να συγκεντρώνει την ψήφο της πλειοψηφίας των συναδέλφων του.

Έμπειροι νομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσει την κατάσταση ρευστή και ανατρέψιμη καθώς, όπως εκτιμούσαν, το αποτέλεσμα θα καθόριζαν οι συµµαχίες της τελευταίας στιγµής.

Στη Θεσσαλονίκη, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εκλέχθηκε κατά το Β’ γύρο ο Φινοκαλιώτης Δημήτριος με 1557 ψήφους (54.27%) έναντι της Πρωτοπαπαδάκη Μαρίας (Μαρούσας) με 1312 ψήφους (45.73%).

Τέλος, στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, πρόεδρος ανακηρύχθηκε είναι ο Ηλίας Ι. Κλάππας που έλαβε 754 ψήφους (68.05%) έναντι του Πολυχρόνη Γ. Περιβολάρη με 354 ψήφους (31.95%).

«Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας»

Ο νέος Πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για τη στήριξη.

«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων» συμπληρώνοντας πως «αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά».

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου.

Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά, με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.

Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο.

Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Όσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο.

Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστώ και πάλι» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος σημείωσε: «Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή.

Δεν κερδίσαμε τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή – και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο.

Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του Δικηγορικού Σώματος.

Ο ίδιος, εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, δεν μπορώ να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική.

Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ.

Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα.

Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο».