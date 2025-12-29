Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στην περιοχή του Γκύζη. Ένας 74χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγό του και στη συνέχεια έπεσε στο κενό δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς.

Ο 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη 67χρονη σύζυγό του την τραυμάτισε την σοβαρά στον λαιμό και στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και «βούτηξε» στο κενό.

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα»

Η 67χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη χειρουργική κλινική.

Πάνω στον αυτόχειρα εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο εξέφραζε την απόγνωσή του με τη φράση «δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα». Το σημείωμα φαίνεται να απευθυνόταν στον γιο του.

Η κατάσταση της γυναίκας το τελευταίο διάστημα ήταν δύσκολη καθώς ήταν κατάκοιτη και ο σύζυγός της ήταν αυτός που τη φρόντιζε.