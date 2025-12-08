Με ελεγχόμενη έκρηξη, σύμφωνα με πληροφορίες, εξουδετερώθηκε το ύποπτο δέμα που λίγο πριν τις 10 το βράδυ εντοπίστηκε κάτω από σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στα Καλύβια Θορικού.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εκτίμησαν αρχικά ότι επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό, τυλιγμένο με σακούλα και δεμένο με tie-wrap στο κάτω μέρος του οχήματος, ενός ατόμου με καταγωγή από την Αλβανία.

Τελικά, διαπιστώθηκε πως ο μηχανισμός ήταν εμπρηστικός και όχι εκρηκτικός, αποτελούμενος από γκαζάκι και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του ΙΧ αυτοκινήτου είναι άτομο χωρίς ποινικό παρελθόν, κάτι που μεγαλώνει το μυστήριο.

Την προανάκριση ανέλαβε η Ασφάλεια Αττικής.