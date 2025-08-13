Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα έναν 53χρονο, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του δήμου Μαλεβιζίου και κινητοποίησε τις Αρχές στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης, κοντά στην παραλία Μονοναύτης.

Από ύψος επτά μέτρων έπεσε ο εργαζόμενος στο Ηράκλειο

Ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος περίπου επτά μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκε η 3 ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο όπου είχε πέσει και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.