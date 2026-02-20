Με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων και νέων ψηφιακών εργαλείων, η φορολογική διοίκηση οργανώνει το ελεγκτικό «σαφάρι» για το 2026, βάζοντας ψηλά στη λίστα υποθέσεις που αφορούν τη μεγάλη φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα και επιστροφές φόρων υψηλού ρίσκου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φάκελοι της τελευταίας πενταετίας, μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, αλλά και επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι υποθέσεις θα περνούν πρώτα από αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης, το οποίο εφαρμόζει κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και αξιοποιεί δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Όσοι συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη «μοριοδότηση επικινδυνότητας» ανεβαίνουν στην κορυφή της λίστας και ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υποθέσεις που προέκυψαν κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών ή εντολών δικαστικών αρχών, καθώς και σε φακέλους που διαβιβάστηκαν από τις ειδικές υπηρεσίες οικονομικού εγκλήματος. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν επιστροφές φόρων που εμφανίζουν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, αλλά και συναλλαγές ακινήτων όπου εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών στοιχείων.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον 72.800 φορολογικών ελέγχων μέσα στο έτος, με τη συνδρομή νέων ψηφιακών εφαρμογών και της ειδικής ελεγκτικής μονάδας «ΔΕΟΣ». Από αυτούς, 900 υποθέσεις αφορούν αποκλειστικά μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή και υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, οι οποίες θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας για τα δημόσια έσοδα.

Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα

Απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτών. Σύμφωνα με τις οδηγίες:

1. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα: