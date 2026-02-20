Η επιστροφή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη μετά από ένα 48ωρο στην Ινδία με διμερείς συναντήσεις τόσο με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, όσο και με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα πολωμένο πολιτικό σκηνικό, υψηλούς τόνους στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ, αλλά και τα χθεσινά επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Ο ίδιος παραμένει σταθερός στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, αλλά και στην ενίσχυση των διεθνών επαφών-συμμαχιών, με στόχο η χώρα να αναβαθμίζεται στο διεθνές στερέωμα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον Γερουσιαστή Jerry Moran, και στη συνέχεια, μία ώρα μετά, με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Πτέραρχο Alexus G. Grynkewich.

Παράλληλα, το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων με το τελευταίο γκάλοπ της Metron Analysis για το Mega να βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αναλυτών της Ηρώδου Αττικού, καθώς παρά τη σταθερή πρωτιά της ΝΔ, η μεγάλη έκπληξη της μέτρησης είναι η σημαντική άνοδος της γκρίζας ζώνης του εκλογικού σώματος, η οποία φτάνει πλέον στο 15,2% από 11,7% τον Ιανουάριο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας παραμένει ανήσυχο ή ευέλικτο πολιτικά, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να μειώσει τη δυσπιστία των πολιτών για τις δικές της επιδόσεις.

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τη δημοσκόπηση είναι η έντονη ανησυχία των πολιτών για κρίσιμα θέματα πολιτικής, όπως η μεταναστευτική πολιτική. Το 65% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τη σχετική πολιτική «άστοχη» ή «ανύπαρκτη», ενώ μόνο το 5% τη θεωρεί αποτελεσματική, με το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης να προτιμά εθνική από ευρωπαϊκή διαχείριση του ζητήματος. Συνεπώς, στο Μέγαρο Μαξίμου κατανοούν ότι απαιτείται επαναπροσδιορισμός και ενίσχυση της κυβερνητικής πολιτικής σε τομείς με κοινωνικό αποτύπωμα και ειδικά σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

Σταθερό προβάδισμα αλλά και ρευστότητα

Παρά την πρωτιά της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου 29,4%, η πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 21,4%, γεγονός που αντανακλά το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και την πιθανή επίδραση της ευρύτατης γκρίζας ζώνης.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται άνοδος για μικρότερα κόμματα και σημαντική κινητικότητα στα περιθώρια του πολιτικού συστήματος, γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό όπου ακόμη και μικρές μεταβολές στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων μπορούν να διαμορφώσουν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβερνητική στρατηγική αναμένεται να εστιάσει σε 3 βασικούς άξονες: