Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Πέμπτη ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έδωσε στη δημοσιότητα «διαβαθμισμένες πληροφορίες» όταν δήλωσε μεταξύ σοβαρού και αστείου σε πόντκαστ ότι οι εξωγήινοι «υπάρχουν».

«Αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό», εξεμάνη ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος για τα πρόσφατα σχόλια του Μπαράκ Ομπάμα, που φυσικά αναζωπύρωσαν αμέσως σχετικές θεωρίες συνωμοσίας.

«Δεν ξέρω αν (οι εξωγήινοι) είναι αληθινοί ή όχι», πάντως ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος «διέπραξε τεράστιο λάθος», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που δεν χάνει ευκαιρία να επικρίνει τον προκάτοχό του και πρόσφατα αναπαρήγαγε μέσω Truth Social –προτού αποσύρει– βίντεο που τον εικόνιζε, μαζί με τη σύζυγό του, σαν πιθήκους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Προς το τέλος πόντκαστ που μεταδόθηκε το σαββατοκύριακο, ο Μπαράκ Ομπάμα, με ανεπίσημη αμφίεση, πουκάμισο με σηκωμένα τα μανίκια, και κούπα με αφέψημα στο χέρι, απάντησε σε ερώτηση για την ύπαρξη εξωγήινων: «Υπάρχουν στ’ αλήθεια, αλλά δεν τους έχω δει».

Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζει, καμιά «υπόγεια εγκατάσταση» για την απόκρυψη της ύπαρξής τους–αναφερόταν στην Area 51, βάση της πολεμικής αεροπορίας στην πολιτεία Νεβάδα χρησιμοποιούμενη κυρίως για μυστικές δοκιμές οπλικών συστημάτων, ιδίως αεροσκαφών, που αποτελεί αντικείμενο ατελείωτων θεωριών συνωμοσίας.

Μετά τον σάλο, ιδίως στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος επανήλθε το βράδυ της Κυριακής μέσω Instagram, διαβεβαιώνοντας πως είπε όσα είπε με ελαφρότητα, λόγω του τόνου της συζήτησης.

«Από στατιστική άποψη, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που υπάρχουν καλές πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω. Όμως οι αποστάσεις ανάμεσα στα ηλιακά συστήματα είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι χαμηλές, και δεν είδα καμιά απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ότι έχουν έλθει σε επαφή μαζί μας εξωγήινοι. Στ’ αλήθεια!», έγραψε.