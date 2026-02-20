Τέσσερις πολίτες έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο στην πόλη Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, σύμφωνα με ενημέρωση που έδωσε την Πέμπτη η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε την προηγούμενη νύχτα σε πάρκο που βρίσκεται κοντά σε σχολείο στη συνοικία Λας Ορκίντεας (βόρεια). Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες πυροβόλησαν πάνω από 50 φορές εναντίον των θυμάτων.

Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, τέσσερις άνθρωποι κείτονταν νεκροί. Δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Από τον Ιανουάριο του 2024 ο πρόεδρος Νομπόα έχει κηρύξει τον πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα και πρόσφατα οι αρχές ανακοίνωσαν πως έχουν αναπτύξει 10.000 στρατιωτικούς σε περιοχές τις οποίες λυμαίνονται συμμορίες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.