Ραγδαία αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα, Παρασκευή 20/2 ο καιρός καθώς κακοκαιρία θα σημειωθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ειδικότερα, για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπονται αρχικά νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα δυτικά τμήματα, όπου θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί. Τοπικά στα δυτικά θα σημειωθούν χαλαζοπτώσεις και οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από τοπικά θυελλώδεις ανέμους. Σταδιακά οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα πλήττοντας τη Στερεά Ελλάδα από το μεσημέρι, με καταιγίδες να πλήττουν και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο πάνω από τα 1200 μ. υψόμετρο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 12 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 5 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 5 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 3 έως 18 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες γενικά διευθύνσεις ισχυροί έως πολύ ισχυροί 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Ιόνιο νότιοι ισχυροί 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς το απόγευμα.

Αρχικά αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα περιμένουμε τις πρωινές ώρες την Παρασκευή στην Αττική. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικά καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.