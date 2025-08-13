«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου» έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Κώστας Σαμαράς, αδελφός της Λένας Σαμαρά, η κηδεία της οποίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης τη Δευτέρα.

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της 34χρονης αδελφής του, κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της συγύζου του, Γεωργίας, ο Κώστας Σαμαράς απηύθυνε, συγκινημένος, το δικό του μήνυμα προς όσους στήριξαν την οικογένειά του στο πένθος της, ευχαριστώντας δημόσια τον κόσμο για όσα μηνύματα έχει λάβει η οικογένεια.

Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!» έγραψε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία από την κηδεία της αδελφής του.