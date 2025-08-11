Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Η Λένα Σαμαρά εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έπειτα από ξαφνική και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.
Στις 12:30 έφθασε στο Α’ Νεκροταφείο και η μητέρα της αδικοχαμένης Λένας, Γεωργία Σαμαρά, και λίγα λεπτά αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
«Τα λόγια φτωχά…», είναι το μήνυμα στο στεφάνι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Λίγο μετά τις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών έφτασε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.
Στεφάνια, μεταξύ άλλων, έχουν στείλει ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Κοπελούζος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ το παρών δίνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, ο εφοπλιστής, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Θάνος Πλεύρης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Βασίλης Κικίλιας κ.ά.