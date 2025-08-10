Το βαρύ ανείπωτο πένθος βιώνει ο Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του, καθώς το βράδυ της Πέμπτης έφυγε από τη ζωή η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Λένα Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς και φίλοι θα της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Την ανακοίνωση για την κηδεία έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω ανάρτησής του στο Facebook, γράφοντας: «Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».

Συγκλονισμένος ο πολιτικός κόσμος

Μετά την είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη:

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου:

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του.»

Η δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Η ανάρτηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη:

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του:

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Κώστας Σαμαράς: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…»

Με ένα μήνυμα που σπαράζει καρδιές και μια κοινή τους φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρετά την αδελφή του, αναφέροντας:

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου.

Παράκληση για δωρεές αντί στεφάνων – «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Ενόψει της νεκρώσιμου ακολουθίας, η οικογένεια της εκλιπούσης έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Το αντίο της αγαπημένης φίλης της Λίλιαν Βιλδιρίδη

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, αποχαιρέτησε τη στενή της φίλη, Λένα.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα βίντεο που περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών τους, από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση.

Η φιλία τους, βαθιά και αληθινή, κρατούσε από τότε που ήταν μικρά κορίτσια και παρέμεινε αναλλοίωτη στο πέρασμα των χρόνων.