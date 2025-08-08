Ανακοίνωση για τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας και αναφέρει το χρονικό της υπόθεσης από τη στιγμή που η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έφτασε στο νοσοκομείο με έντονη ζάλη.

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. “Σισμανόγλειο” κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. “Ευαγγελισμός”, όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η 1η ΥΠΕ.

Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Με μια ανάρτηση στα social media o πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ανακοίνωσε τη μέρα και την ώρα που θα γίνει η κηδεία της κόρης του, Λένας, η οποία έφυγε χθες Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Πιο συγκεκριμένα στη σελίδα του Αντώνη Σαμαρά στο Facebook αναφέρεται:

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».

Το χρονικό της τραγωδίας

Θλίψη έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο, αλλά και την κοινή γνώμη, η ξαφνική απώλεια της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η οποία «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η τραγική αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν η νεαρή γυναίκα αισθάνθηκε ζάλη και αδιαθεσία. Αρχικά μετέβη στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένες βιοχημικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία. Όπως πληροφορήθηκε το newsbeast, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ωστόσο η εμμένουσα ζάλη οδήγησε τους γιατρούς να τη διακομίσουν στον «Ευαγγελισμό», ο οποίος εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο βρισκόταν σε καλή γενική κατάσταση και είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, την ώρα που οι νευρολόγοι και οι παθολόγοι συγκέντρωναν πληροφορίες για το ιατρικό της ιστορικό, η 34χρονη παρουσίαζε ανά πεντάλεπτο διαδοχικές επιληπτικές κρίσεις. Η διασωλήνωση της 34χρονης Λένας Σαμαρά κρίθηκε αναγκαία, για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

Η μάχη των γιατρών, όμως, είχε νέα ανατροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής υπέστη καρδιακή ασυστολία, η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά, αν και στην περίπτωσή της δεν υπήρχε γνωστό καρδιολογικό ζήτημα. Η καρδιακή παύση ήρθε απρόσμενα και χωρίς προειδοποιητικά σημάδια.

Παρά τις επί μία ώρα επίμονες προσπάθειες για ανάνηψη, η 34χρονη δεν ανταποκρίθηκε. Η είδηση του θανάτου της έπεσε σαν κεραυνός στην οικογένεια, που περίμενε εξαντλημένη σε διπλανό δωμάτιο.

Μετά από τρεις ώρες που περιλάμβαναν διασωλήνωση, ανακοπή, αλλά και τις προσπάθειες ανάνηψης, οι γιατροί ενημέρωσαν τον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του για την τραγική κατάληξη. Στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς αποχώρησε σιωπηλός, ενώ η μητέρα της, Γεωργία, παρέμεινε για λίγο πλάι στην 34χρονη.