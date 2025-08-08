Θλίψη έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο, αλλά και την κοινή γνώμη, η ξαφνική απώλεια της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η οποία «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η τραγική αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν η νεαρή γυναίκα αισθάνθηκε ζάλη και αδιαθεσία. Αρχικά μετέβη στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένες βιοχημικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία. Όπως πληροφορήθηκε το newsbeast, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ωστόσο η εμμένουσα ζάλη οδήγησε τους γιατρούς να τη διακομίσουν στον «Ευαγγελισμό», ο οποίος εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο βρισκόταν σε καλή γενική κατάσταση και είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, την ώρα που οι νευρολόγοι και οι παθολόγοι συγκέντρωναν πληροφορίες για το ιατρικό της ιστορικό, η 34χρονη παρουσίαζε ανά πεντάλεπτο διαδοχικές επιληπτικές κρίσεις. Η διασωλήνωση της 34χρονης Λένας Σαμαρά κρίθηκε αναγκαία για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

Η μάχη των γιατρών, όμως, είχε νέα ανατροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής υπέστη καρδιακή ασυστολία, η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά, αν και στην περίπτωσή της δεν υπήρχε γνωστό καρδιολογικό ζήτημα. Η καρδιακή παύση ήρθε απρόσμενα και χωρίς προειδοποιητικά σημάδια.

Παρά τις επί μία ώρα επίμονες προσπάθειες για ανάνηψη, η 34χρονη δεν ανταποκρίθηκε. Η είδηση του θανάτου της έπεσε σαν κεραυνός στην οικογένεια, που περίμενε εξαντλημένη σε διπλανό δωμάτιο.

Μετά από τρεις ώρες που περιλάμβαναν διασωλήνωση, ανακοπή, αλλά και τις προσπάθειες ανάνηψης, οι γιατροί ενημέρωσαν τον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του για την τραγική κατάληξη. Στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς αποχώρησε σιωπηλός, ενώ η μητέρα της, Γεωργία, παρέμεινε για λίγο πλάι στην 34χρονη.

Γεωργιάδης για Λένα Σαμαρά: Παραδόθηκε με ασφάλεια στον Ευαγγελισμό – Το Σισμανόγλειο έχει νευρολόγο, δεν έχει νευρολογική κλινική

Διευκρινίσεις σχετικά με την ιατρική περίθαλψη της Λένας Σαμαρά έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ.

Όπως αναφέρει, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έκανε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο και την εξέτασε και νευρολόγος, ωστόσο καθώς το νοσοκομείο δεν έχει νευρολογική κλινική, ο νευρολόγος έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου του Ευαγγελισμού.

Σημειώνει επίσης πως η Λένα Σαμαρά «μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και παραδόθηκε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια».

«Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική», τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού” καθώς το “Σισμανόγλειο” δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον “Ευαγγελισμό” και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς, έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».