Θρήνος στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς έφυγε από τη ζωή η 34χρονη κόρη του, Λένα Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου υπέστη ανακοπή, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την επαναφέρουν, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Τραγικές φιγούρες στο πλευρό της η μητέρα και ο πατέρας της, που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο και έγιναν μάρτυρες της δραματικής προσπάθειας ανάνηψης.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, η οποία είναι επίσης πολιτικός μηχανικός.

Μητσοτάκης: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του εξέφρασε τη λύπη του για την άδικη και ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως κάθε λέξη είναι μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος του πένθους που βιώνουν οι γονείς της νεαρής κοπέλας

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο».

Τι είναι η επιληπτική κρίση

Η επιληπτική κρίση είναι μια παροδική διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, που προκαλεί αιφνίδια και ανεξέλεγκτα συμπτώματα στον οργανισμό. Μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά και εκδηλώνεται με σπασμούς, απώλεια συνείδησης, αισθητηριακές διαταραχές ή περίεργες κινήσεις ή συμπεριφορές.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο;

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ομάδες νευρώνων στον εγκέφαλο εκπέμπουν ανώμαλες, συγχρονισμένες ηλεκτρικές εκκενώσεις, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.

Τύποι επιληπτικών κρίσεων

Εστιακές (μερικές) : Ξεκινούν από συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου. Μπορεί το άτομο να διατηρεί τη συνείδησή του.

: Ξεκινούν από συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου. Μπορεί το άτομο να διατηρεί τη συνείδησή του. Γενικευμένες: Επηρεάζουν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Συνήθως περιλαμβάνουν απώλεια συνείδησης και γενικευμένους σπασμούς.

Πιθανά συμπτώματα