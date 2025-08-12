Σοκάρει η υπόθεση της πρωτοφανούς, άγριας δολοφονίας μιας πρώην βασίλισσας ομορφιάς στις Φιλιππίνες, η οποία βρέθηκε νεκρή και αλυσοδεμένη στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, η 35χρονη Ακουένε Αραντάζα βρέθηκε με το κεφάλι της καλυμμένο με πανί, τα χέρια και τα πόδια της δεμένα και βαρίδια να κρέμονται από το σώμα της, τα οποία είχαν τοποθετήσει οι δράστες για να φτάσει στον πάτο του βυθού.

Η 35χρονη εθεάθη για τελευταία φορά από κάμερες της περιοχής να την απαγάγουν τρεις ένοπλοι άνδρες με ένα μαύρο Toyota, ενώ έκανε τα ψώνια της στις 31 Ιουλίου. Η διογκωμένη σορός της βρέθηκε κοντά στο παραθαλάσσιο χωριό Barangay 99 Diit στις Φιλιππίνες, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου.

Το αυτοκίνητο όπου βρισκόταν το 35χρονο μοντέλο

Οι ντόπιοι ψαράδες ειδοποίησαν την Αστυνομία, αφού βρήκαν τη σορό της να επιπλέει στο νερό σε κατάσταση αποσύνθεσης. Το άτυχο μοντέλο είχε επίσης ένα λουκέτο ποδηλάτου γύρω από τον λαιμό της, σύμφωνα με την The Sun.

Οι γονείς της Ακουένε Αραντάζα είχαν καταγγείλει την εξαφάνιση της κόρης τους, αφού η ίδια δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι της για μέρες.

Beauty queen found dead while hogtied and weighed down with rocks after being kidnappedhttps://t.co/YiLE3vcN4e — The Sun (@TheSun) August 11, 2025

«Θα είχαν βρει το όχημα των δραστών, αν η οικογένειά της είχε υποβάλει νωρίτερα την εξαφάνισή της»

«Το πτώμα ήταν ήδη σε στάδιο αποσύνθεσης και ήταν γυμνό. Η γλώσσα είχε βγει έξω. Παρατηρήθηκε ότι ο λαιμός, τα χέρια και τα πόδια ήταν δεμένα», δήλωσε η τοπική Αστυνομία.

«Το πρόσωπο ήταν καλυμμένο με μαύρο ύφασμα και ήταν τυλιγμένο με κολλητική ταινία». Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η σορός ανήκε στην αγνοούμενη βασίλισσα ομορφιάς. «Το Περιφερειακό Αστυνομικό Γραφείο 8 επιβεβαιώνει ότι το άγνωστο πτώμα που ανασύρθηκε από τα νερά του Barangay 99-Diit, στην πόλη Tacloban, στις 4 Αυγούστου 2025, έχει ταυτοποιηθεί ως η ίδια γυναίκα που είχε προηγουμένως αναφερθεί ως απαχθείσα στην πόλη Ormoc».

«Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα απήχθη από τρεις άγνωστους ένοπλους άνδρες, οι οποίοι την έβαλαν με τη βία σε ένα μαύρο όχημα και έφυγαν προς την κατεύθυνση της Κανανγκά, στο Λέιτε», ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Συγκλονιστικό βίντεο έδειξε τη στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες, την έβαλαν με τη βία στο πίσω μέρος ενός μαύρου Toyota Wigo και την απομάκρυναν. Αυτή είναι και η τελευταία φορά που την είδαν.

Ο υπολοχαγός Nova Tan της Αστυνομίας της πόλης Ormoc δήλωσε ότι η απαγωγή αναφέρθηκε από τους γονείς της τη Δευτέρα – την ίδια μέρα που βρέθηκε και η σορός. Ο αξιωματικός εξήγησε ότι «θα μπορούσαν να είχαν βρει το όχημα των δραστών, αν η οικογένειά της είχε υποβάλει νωρίτερα την εξαφάνιση της 35χρονης».

Οι Αρχές δήλωσαν ότι αναζητούν τους υπόπτους και ερευνούν το βάρβαρο έγκλημα.

Η Ακουένε, ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών, ήταν η πρώην νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Matag-ob στον δήμο Matag-ob. Η νίκη της ήρθε λίγο μετά τον θάνατο μιας πρώην βασίλισσας ομορφιάς, η οποία πυροβολήθηκε ενώ ταξίδευε με το αυτοκίνητό της μαζί με την κόρη της και τον σύντροφό της στον Ισημερινό.

Η 25χρονη Εστέρ Γκαμπριέλα Μουρίγιο Κρουζ είχε πέσει θύμα ενέδρας από δύο άνδρες σε μοτοσικλέτα, οι οποίοι έριξαν σφαίρες στο όχημα. Το μοντέλο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο στη Μάντα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα από σφαίρες στα ζωτικά της όργανα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, σύντομα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.