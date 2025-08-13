Ο ισχυρότερος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δηλώνει ανοιχτός να στηρίξει έναν άλλον υποψήφιο, εάν του απαγορευτεί η συμμετοχή στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Μιλώντας στο Bloomberg, στην πρώτη του συνέντευξη σε ξένο Μέσο από τη φυλάκισή του τον Μάρτιο, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, είπε πως διακυβεύεται η «δημοκρατική νομιμότητα». Αν και εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα είναι ο υποψήφιος της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, τονίζει πως «δεν είναι ώρα για δισταγμούς».

«Δεν είμαι αφελής. Αν μου απαγορευτεί επίσημα η συμμετοχή, η δημοκρατική αντιπολίτευση πρέπει να παραμείνει ενωμένη», δήλωσε ο Ιμάμογλου σε γραπτή του απάντηση σε ερωτήσεις του Bloomberg. «Αν η πορεία προς τα εμπρός απαιτεί έναν άλλο υποψήφιο, αυτός θα πρέπει να προωθήσει το συλλογικό μας όραμα για δικαιοσύνη, ευημερία και ειρήνη».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δηλώσεις του Ιμάμογλου δείχνουν ότι προετοιμάζεται για μια μακρά νομική μάχη η οποία θα μπορούσε να τον αποκλείσει από τις εκλογές, ενώ η πιθανή απομάκρυνσή του από την πολιτική σκηνή θα έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια της Τουρκίας.

Έπειτα από δύο δεκαετίες στην εξουσία, ο 71χρονος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να διατηρήσει αυστηρό έλεγχο στην πολιτική, από την Ουκρανία και τη Συρία έως τη μετανάστευση και τους ενεργειακούς διαδρόμους. Αν και επί του παρόντος είναι πιο κοντά στην ηγεσία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν έχει εμβαθύνει τις σχέσεις του με τη Ρωσία, έχει προσεγγίσει την Κίνα και έχει ενισχύσει τις σχέσεις με τα κράτη του Κόλπου.

Ο Ιμάμογλου έχει παρουσιαστεί ως φιλοευρωπαίος μεταρρυθμιστής, υποσχόμενος μια πιο φιλελεύθερη, διαφανή και συνεργατική εξωτερική και εσωτερική πολιτική.

Η φυλάκιση του 54χρονου προκάλεσε αντιδράσεις διεθνώς και «βουτιά» της τουρκικής λίρας. «Ορισμένες δημοκρατικές κυβερνήσεις, ακόμη και εκείνες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, προτίμησαν να σιωπήσουν όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με την πραγματικότητά μας», είπε. «Αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Είναι κοντοφθαλμία και είναι επικίνδυνο».

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη έπειτα μια μακροχρόνια διαμάχη για τη νομιμότητα του πτυχίου του, το οποίο ακυρώθηκε τον Μάρτιο αναδρομικά, τρεις δεκαετίες μετά την αποφοίτησή του. Η απόφαση αυτή τον αποκλείει από την υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση της προεδρίας της Τουρκίας, καθώς το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για το αξίωμα.

Ο Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με πολλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαφθορά και υποστήριξη της τρομοκρατίας. Αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτήρισε τη σύλληψή του «ξεκάθαρη προσπάθεια» να τον εμποδίσουν να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία, ισχυριζόμενος ότι ήταν πολιτικά ενορχηστρωμένη. «Το καθεστώς επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη γραφειοκρατία ως όπλο», ανέφερε σε γραπτές δηλώσεις του. «Το ζήτημα του πτυχίου είναι μόνο ένα από μια σειρά καφκικών δικών».