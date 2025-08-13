Δύσκολη ημέρα είναι και σήμερα λόγω του ισχυρού ανέμου, καθώς το μελτέμι επιμένει και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στα μέτωπα φωτιάς που εξακολουθούν να μαίνονται.

Πάντως, από το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται να αλλάξει η κατάσταση του καιρού, καθώς, όπως ανέφερε η πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη, από τις απογευματινές ώρες σήμερα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση της έντασης του ανέμου και αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα για την ηπειρωτική Ελλάδα και το Ιόνιο.

Το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 και 7 μποφόρ, αλλά δεν θα επηρεάζεται μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και του Ιονίου, όπου η ένταση αύριο θα είναι αρκετά χαμηλότερη.

Στη δυτική Ελλάδα και σήμερα αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, όπως και στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, αλλά από αύριο θα αρχίσει να πέφτει, με μέγιστες τιμές στη δυτική Ελλάδα, στους 37-38 βαθμούς, όπως ανέφερε η μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 36 και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι – απόγευμα

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.