Ολοκληρώθηκε σε περίπου μια ώρα η διαδικτυακή – προπαρασκευαστική – σύνοδος, στην οποία συμμετείχαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες δύο ημέρες πριν το ραντεβού του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να γίνει ανταλλαγή απόψεων αλλά και συντονισμός θέσεων, ενόψει της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναμένεται να κάνει δημόσια εμφάνιση το απόγευμα της Τετάρτης, στην οποία θα μπορούσε να αναφερθεί στα αποτελέσματα της συνόδου, ενώ πάντα υπάρχουν και οι αναρτήσεις του στο Truth Social.

Μακρόν: Ο Τραμπ θέλει να πετύχει κατάπαυση πυρός

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο που συμμετείχε στη διαδικτυακή σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκοπό να πετύχει κατάπαυση του πυρός στη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Μιλώντας στα ΜΜΕ μετά τη σύνοδο, ο Εμάνουελ Μακρόν ανέφερε ακόμα πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες πίεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερες ανταλλαγές κρατουμένων αλλά και την απελευθέρωση των παιδιών που οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους πως έχουν απαγάγει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ακόμα υποστήριξε πως ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ότι κάθε εδαφικό ζήτημα που αφορά την Ουκρανία, δεν μπορεί να είναι θέμα διαπραγμάτευσης χωρίς την ίδια την Ουκρανία στο τραπέζι, «και αυτή είναι η θέση που στηρίζουμε», ανέφερε ο ίδιος. Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ακόμα πως οι ηγέτες ήταν ξεκάθαροι πως ακόμα και αν υπάρξει κάποια εδαφική παραχώρηση χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Μερτς: «Υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται»

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν την Παρασκευή να πετύχει. «Εμείς οι Ευρωπαίοι γι’ αυτό θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτή η συνάντηση να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενεπλάκη σε όλη την προετοιμασία. «Υπάρχει ελπίδα ότι κάτι κινείται» δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος μετά τη διαδικτυακή σύνοδο με τον Τραμπ. Ο Μερτς ανέφερε ακόμα πως το πρώτο βήμα δεν μπορεί να είναι άλλο από την κατάπαυση του πυρός και σημείωσε ακόμα πως είναι θέμα αρχής για την ΕΕ πως «τα σύνορα δεν αλλάζουν με βία» αλλά και πως οποιαδήποτε παραχώρηση θα πρέπει να έχει ως αντάλλαγμα σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.