Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρρεϊ, στην Αγγλία, που έβγαλε στον δρόμο γυναίκες αστυνομικούς να παριστάνουν πως πάνε για τρέξιμο, με αθλητικά ρούχα, για να εντοπίσουν άνδρες που παρενοχλούν γυναίκες ενώ κάνουν γυμναστική.

Η πιλοτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τις ώρες αιχμής, σε περιοχές γνωστές για υψηλή συχνότητα παρενόχλησης. Η δράση οδήγησε σε 18 συλλήψεις για αδικήματα όπως παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπή.

Ο επιθεωρητής Τζον Βέιλ, υπεύθυνος για τη βία κατά των γυναικών στο Σάρρεϊ, ανέφερε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι έρευνα έδειξε πως σχεδόν οι μισές γυναίκες που βγαίνουν για τρέξιμο δεν καταγγέλλουν περιστατικά παρενόχλησης στην αστυνομία.

Το φαινόμενο του «catcalling» (μια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στον δρόμο, που περιλαμβάνει άσεμνα σχόλια, χειρονομίες ή σφυρίγματα προς άτομα, συνήθως γυναίκες, χωρίς τη συγκατάθεσή τους), όπως είπε, είναι «πολύ συχνό», με γυναίκες αστυνομικούς και προσωπικό να το βιώνουν ακόμη και εκτός υπηρεσίας. Αν και δεν θεωρείται συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, συχνά μπορεί να κλιμακωθεί σε σοβαρότερες σεξουαλικές επιθέσεις.

Η δοκιμαστική δράση, διάρκειας ενός μήνα, περιλάμβανε αστυνομικούς με πολιτικά που δρομολογούνταν σε περιοχές γνωστές για παρενόχληση, με ειδικές μονάδες σε ετοιμότητα για παρέμβαση. Οι αστυνομικοί με στολή συνεργάζονται επίσης με κοινοτικές ομάδες για την ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

Η αστυνομικός Abby Hayward, που συμμετείχε στη δράση, δήλωσε πως η εμπειρία της αντικατοπτρίζει την καθημερινή πραγματικότητα των γυναικών. «Αυτή η συμπεριφορά είναι είτε πρόδρομος για κάτι πιο σοβαρό, είτε αποτέλεσμα άγνοιας και μπορεί να διορθωθεί. Εκεί έρχονται οι παρεμβάσεις μας».

Η αστυνομία του Σάρρεϊ ανέπτυξε αυτή την προσέγγιση βασιζόμενη σε προηγούμενες δράσεις με αστυνομικούς undercover σε μπαρ, κλαμπ και κέντρα πόλεων τη νύχτα για τον εντοπισμό επιθετικών συμπεριφορών.

Άλλες αστυνομικές δυνάμεις έχουν επίσης εξετάσει μη συμβατικές μεθόδους για τον περιορισμό του catcalling, όπως το σύστημα buddy της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Λονδίνο, όπου αστυνομικοί συνοδεύουν γυναίκες που βγαίνουν για τρέξιμο.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ βρήκε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των γυναικών στο βορειοδυτικό Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υποστεί παρενόχληση ενώ τρέχουν, συμπεριλαμβανομένων απειλών, λεκτικών επιθέσεων και αντικειμένων που τους εκσφενδονίζονται. Μια άλλη μελέτη του Sport England έδειξε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των γυναικών αλλάζουν τη ρουτίνα άσκησής τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.