Ένα πλοίο bulk carrier (μεταφοράς ξηρού φορτίου) είναι αυτό που εμβόλισε και άφησε μισοβυθισμένη τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι που αγνοείται, ενώ είχε φύγει από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο.

Ο καπετάνιος του bulk carrier συνελήφθη από τις τουρκικές Αρχές έπειτα φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, με τον ίδιο να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό, η οποίο βρέθηκε σχεδόν βυθισμένη στις 5 Αυγούστου.

Στα ντοκουμέντα που δημοσίευσε η Hurriyet, ο καπετάνιος φαίνεται να παρατηρεί τη ζημιά στο πλοίο, κάτι που αποδεικνύει ότι αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό του επιχειρηματία, σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίστηκε στις Αρχές.

Tekne faciasında yeni gelişme



📌İş insanı Halit Yukay'ın kayboluşunda yeni görüntüler dosyaya girdihttps://t.co/NMzs34px6m pic.twitter.com/x33vf1AEhZ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 13, 2025

Στην πρώτη του κατάθεση, ο καπετάνιος του πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου ανέφερε συγκεκριμένα: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Κοίταξα μπροστά και είδα δύο κομμάτια ξύλου αριστερά και δεξιά του πλοίου. Είδα και μια σημαδούρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτά τα κομμάτια ξύλου που είδα. Όταν αντιλήφθηκα ότι δεν με αφορούσαν, συνέχισα την πορεία μου».

Στην έρευνα που έγινε στο πλοίο στις 5 Αυγούστου, αυτό έφερε ζημιές στην πλώρη που δεν είχε προηγουμένως. Το Arel 7 μέσω δορυφόρων που αξιοποίησε η τουρκική ακτοφυλακή, διαπιστώθηκε πως είχε παρουσία στην περιοχή που βρέθηκαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού. Πλέον ο καπετάνιος του πλοίο κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.