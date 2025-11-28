Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ο προσωπάρχης του, Αντρίι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα.

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς έκαναν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ το πρωί της Παρασκευής. Ο Γερμάκ είπε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές.

«Θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες», λέει ο Ζελένσκι μετά την παραίτηση του Γερμάκ

Σε ομιλία που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σχέδιο «επανεκκίνησης» του γραφείου του.

Είπε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε σήμερα νωρίτερα την παραίτησή του.

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι που πάντα παρουσίαζε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις όπως έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι αύριο θα κάνει «διαβουλεύσεις» για το ποιος μπορεί να αναλάβει τον ρόλο.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή η Ουκρανία χρειάζεται «εσωτερική δύναμη» σε μια περίοδο κρίσιμων συζητήσεων για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς ερευνούν το σπίτι του Γερμάκ

Οι αντιδιαφθορικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι κάνουν έρευνες στο σπίτι του συνεργάτη και επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας στις τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες, Αντρίι Γερμάκ.

Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περίπου 10 ανακριτές να εισέρχονται στην κυβερνητική συνοικία του Κιέβου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της έρευνας για σκάνδαλο με μίζες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο φέρεται να οργανώθηκε από συνεργάτη του προέδρου που έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς (NABU) ανέφερε ότι αυτό και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) «πραγματοποιούν ανακριτικές ενέργειες στο γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας».

Ο Γερμάκ, ο οποίος θεωρείται ο δεύτερος πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα μετά τον Ζελένσκι και διαχειρίζεται το προεδρικό γραφείο, επιβεβαίωσε σε σύντομη δήλωσή του ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο», πρόσθεσε. «Τους δόθηκε πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα, οι δικηγόροι μου είναι παρόντες και συνεργάζονται με τις αρχές. Από την πλευρά μου υπάρχει πλήρης συνεργασία.»

Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά μετά από μέρες αποκαλύψεων έπαψε να κυριαρχεί στην επικαιρότητα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε απροσδόκητα ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων.

Οι σημερινές εξελίξεις όμως αναμένεται να το φέρουν ξανά στο επίκεντρο, τη στιγμή που η Ουκρανία είχε προσεκτικά προσεγγίσει τον Λευκό Οίκο με ένα δικό της σχέδιο 19 σημείων, με τον Γερμάκ να ηγείται των συνομιλιών στη Γενεύη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ανακριτές της NABU ανέφεραν ότι είχαν αποκαλύψει ένα εγκληματικό κύκλωμα υψηλού επιπέδου στον πυρήνα της κυβέρνησης. Εσωτερικοί συνεργάτες φέρεται να λάμβαναν μίζες 10–15% από εμπορικούς συνεργάτες της Energoatom, της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας και σημαντικότερου προμηθευτή ενέργειας της χώρας.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, στενός φίλος και συνεργάτης του προέδρου από την τηλεοπτική εταιρεία παραγωγής Kvartal 95, που είχε ιδρύσει ο Ζελένσκι πριν μπει στην πολιτική, κατηγορήθηκε ως ο οργανωτής. Διέφυγε στο εξωτερικό, εγκαταλείποντας το διαμέρισμά του λίγες ώρες πριν φτάσουν οι ανακριτές για να τον συλλάβουν.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι κατήγγειλε το κύκλωμα. Παρ’ όλα αυτά, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα για το πόσα γνώριζαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, καθώς πολλοί έχουν κατηγορηθεί για εμπλοκή.

Δύο υπουργοί απομακρύνθηκαν από τον Ζελένσκι νωρίτερα μέσα στον μήνα, και οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη, σε μια περίοδο που οι περισσότεροι Ουκρανοί ζουν με πολύωρες καθημερινές διακοπές ρεύματος λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών στις ενεργειακές υποδομές.