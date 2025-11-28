Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 35χρονης που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 14χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.

Η 35χρονη, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης, παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η 14χρονη Ρομά, με καταγωγή από την Αλβανία, εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου έχοντας τυλιγμένο μέσα σε μια εφημερίδα ένα νεκρό έμβρυο.

Η νεαρή φέρεται να κατήγγειλε ότι απέβαλλε μετά από επίθεση που δέχτηκε από τη μητέρα της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 14χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκε με τη μητέρα της, γιατί δεν ενέκρινε τον σύντροφό της και την απόφασή τους να παντρευτούν, αφού ήταν έγκυος.

Η 14χρονη με εισαγγελική εντολή βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ενώ το νεκρό έμβρυο παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για να υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή.